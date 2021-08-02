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Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
pixabay.com  / 

Тула, 2 августа. Криминального сладкоежку задержали в Туле. От жары мужчина решил спастись мороженым. Но вместо покупки холодного лакомства он попытался его украсть.

На рассвете жители дома в центре города услышали звон стекла. Так злоумышленник в желании добраться до мороженого разбивал окно в торговой палатке. Разбуженные жильцы тут же сообщили о происходящем в полицию. А сами из квартир наблюдали за происходящим. Мужчина на улице вытащил коробку с мороженым, спрятал ее под машину и встал поблизости со стаканчиком пломбира. На месте происшествия его обнаружил наряд полиции.

«34-летний ранее судимый житель Тулы доставлен в подразделение органов внутренних дел для разбирательства. Бдительность местных жителей и своевременное информирование о противоправном деянии позволили пресечь кражу», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Полицейским предстоит дать правовую оценку случившемуся. Пока же законный владелец мороженого подсчитывает причиненный ему ущерб.

Ранее ФАН рассказывал о похитителях железнодорожных рельсов в Тульской области. Мужчины преследовали корыстный умысел и разобрали целый перегон между двумя станциями на недействующей ветке.

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