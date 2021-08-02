Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов

Любовь Соболь обвинила государство в утечке персональных данных сторонников Алексея Навального, сославшись на апрельский вброс в прессе. Неудачная попытка объяснить регулярные сливы может быть следствием роста недоверия аудитории к команде оппозиционера.

В своей передаче «Что случилось» Соболь заявила, что через сайт «Госуслуги» «власти по политическим мотивам сливали персональные данные граждан, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному». Соболь сослалась на апрельский вброс под ярким заголовком «Госуслуги» могут быть причастны к сливу данных сторонников Навального». Авторы статьи привели комментарий неназванного пользователя Twitter, якобы заметившего связь между слитыми данными и взаимодействием с госорганами. Также в статье отмечалось, что в «Госуслугах» отрицают факт причастности к сливу и гарантируют надежную защиту персональных данных.

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Причиной, по которой Соболь вспомнила о старой публикации, могут быть потеря доверия аудитории и требования объяснить регулярные сливы самой командой Навального. В то время как в Telegram-каналах причину видят в экономии на IT-специалистах, экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) решила переложить ответственность на государство.

«Когда ты накосячил, не хочется напрямую отвечать на вопросы о своей ошибке. Лучше указать на тех, против кого ты работаешь, на своих основных противников. В данном случае основными противниками команды Навального, и Соболь в том числе, является РФ», — прокомментировал корреспонденту ФАН заявление Соболь директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт указал на то, что никаких объективных доказательств причастности к сливам госструктур не существует. Команде Навального следует научиться брать ответственность за свои промахи, считает Зыков.

«Если вы допустили ошибки, надо это признавать. Но, к сожалению, на сегодняшний день они перекладывают ответственность на кого угодно, чтобы не быть виноватыми самим», — отметил он.

Вряд ли уязвимости устранят

Напомним, первый слив в ФБК произошел в апреле 2021 года — данные свыше 400 тысяч россиян, пожелавших принять участие в митинге в поддержку Навального, утекли в Сеть. Виновным был назван экс-сотрудник, у которого по недосмотру руководства остались доступы к логам почтового сервера. В июле были опубликованы данные пользователей, зарегистрировавшихся на сайте «Умного голосования» и проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Московской области. Аудитория сайта Habr.ru регулярно указывает на новые уязвимости в защите данных россиян, прошедших регистрацию на сайте «Умного голосования». Устраняются ли они — неизвестно, так как официальные лица ФБК молчат.

Как поясняет Зыков, утечка полной базы данных с сайта «Умного голосования», скорее всего, уже произошла и выкладывается частями. Понимая, что самое худшее уже свершилось и нужно решать другие проблемы, в команде Навального предпочитают не предпринимать ничего. Однако устранить уязвимости нужно хотя бы для того, чтобы ими не воспользовались другие хакеры.

«В первый раз базу скачали одни злоумышленники, потом ее скачает кто-то другой, и каждый из этих людей будет как-то по-своему эту базу использовать. Конечно, такой подход — неправильный. Хочется верить, что они сейчас бросили все силы на то, чтобы устранить найденные уязвимости. Но что-то мне подсказывает, что этого сейчас не происходит, потому что это довольно дорого: нужно вкладывать большие средства в то, чтобы эти уязвимости ликвидировать, а денег сейчас, скорее всего, у них мало», — резюмировал эксперт.

На фоне скандалов сторонники Навального взаимодействуют с его бывшими членами менее охотно, в чем ранее признавалась экс-координатор штаба в Петербурге (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Ирина Фатьянова. Женщина столкнулась с нежеланием оставлять подписи с указанием личных данных в поддержку ее кандидатуры при баллотировании в ЗакС. Вероятно, последствия падения доверия аудитории испытывает на себе и Любовь Соболь, безуспешно пытаясь раскрутить собственный YouTube-проект.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.