«Адмиралтейские верфи» завершили ходовые испытания подлодки «Магадан»

Санкт-Петербург, 2 августа. Построенная для Тихоокеанского флота РФ подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» прошла ходовые испытания в Балтийском море, сообщила пресс-служба «Адмиралтейских верфей».

Проверка возможностей субмарины стартовала в конце июля. Морская часть ходовых испытаний прошла на полигонах Балтийского флота. Специалисты проверили работу систем и механизмов и провели запланированные глубоководные погружения.

Эта субмарина является уже второй серийной подлодкой «Магадан» и третьей в серии для ТОФ РФ. В начале апреля стартовали швартовые испытания. Передать подводную лодку войскам планируют в ноябре 2021 года после государственных испытаний.

Ранее головная атомная подлодка проекта 885 «Ясень-М» «Казань» вышла на учения в Баренцево море. Экипаж субмарины несколько дней будет проходить комплексный курс подготовки подводных лодок. Кроме этого, российский самолет-лаборатория Ск-40ЛЛ совершил свой первый полет в рамках испытаний, передает издание RT.