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Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
pixabay.com

Тель-Авив, 2 августа. Самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из Майами, готовится к аварийной посадке в международном аэропорту Бен-Гурион.

По предварительным данным, у него повреждена покрышка шасси. В воздушной гавани Тель-Авива был объявлен второй уровень тревоги, мобилизованы все экстренные службы.

Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились190 человек, информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Незадолго до этого самолет авиакомпании Royal Jordanian Airlines экстренно приземлился в аэропорту иорданской столицы. Во время снижения на борту сработал сигнал тревоги, причины произошедшего выясняются.

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american airlines тель-авив жесткая посадка
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