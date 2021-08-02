Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве

Тель-Авив, 2 августа. Самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из Майами, готовится к аварийной посадке в международном аэропорту Бен-Гурион.

По предварительным данным, у него повреждена покрышка шасси. В воздушной гавани Тель-Авива был объявлен второй уровень тревоги, мобилизованы все экстренные службы.

Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились190 человек, информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Незадолго до этого самолет авиакомпании Royal Jordanian Airlines экстренно приземлился в аэропорту иорданской столицы. Во время снижения на борту сработал сигнал тревоги, причины произошедшего выясняются.