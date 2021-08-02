«Нам нужна Россия»: жители ЦАР поблагодарили отечественных инструкторов за помощь

Банги, 2 августа. Граждане Центральноафриканской Республики заинтересованы в укреплении отношений с Россией. Люди считают РФ дружественным государством и благодарят отечественных специалистов за консультативную поддержку, оказанную национальной армии (FACA).

Накануне корреспонденты Afrique Media опросили жителей республики и узнали их мнение касательно претензий, выдвигаемых экспертами ООН в адрес инструкторов из России. Доминирующее большинство опрошенных не верят голословным обвинениям и выступают за укрепление взаимоотношений между Банги и Москвой.

Один из спикеров отметил, что партнерство между дружественными странами длится не первый год:

«Сотрудничество РФ и ЦАР началось уже давно. И с каждым годом оно лишь укрепляется. Совершенно нормально, что мы сотрудничаем с разными странами, в том числе и с Россией».

Центральноафриканцы раскритиковали сотрудников ООН, которые проводят «расследования» в обход законного правительства республики. Люди уверены, что прежде, чем выдвигать голословные обвинения, основанные на фейковых сообщениях в соцсетях и публикациях запрещенных на территории ЦАР СМИ, необходимо как минимум приехать в страну и изучить обстановку лично. Кроме того, они напомнили, что в зимнем докладе экспертов международной организации отсутствует упоминание бесчинств радикалов.

«У центральноафриканцев этот отчет вызывает сомнения. На него обратили столько внимания, сколько не обращают на преступления той же «Коалиции патриотов за перемены» (конгломерат вооруженных группировок — прим.ФАН ). В ЦАР 12 000 миротворцев, но люди не видят результатов их работы, они не защищают нас от бандитов. Мы хотим, чтобы доклад отражал преступления боевиков. Во время вооруженных столкновений всегда есть жертвы, а приписывая преступления FACA и их союзников, они не должны забывать, что в реальности их совершают радикалы. Поэтому население ЦАР и не понимает суть этого документа. Здесь столько миротворцев, но они не помогают в борьбе с «Коалицией». Поэтому страна обратилась к союзным силам и партнерам», — объяснил один из местных жителей.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Люди считают, что Россия оказала республике неоценимую поддержку в борьбе с бандформированиями:

«Я бы хотел рассказать, что центральноафриканцы думают о сотрудничестве между Москвой и Банги, а также об обвинениях ООН в сторону FACA и российских специалистов. Помощь России дала надежду народу. Инструкторы помогли нам сформировать армию, правительственные войска теперь без проблем сражаются с боевиками. В плане экономики, РФ инвестирует в ЦАР. Мы рады такому партнерству, так как раньше западные страны постоянно дестабилизировали республику, а Россия помогла восстановить порядок. Без нее Франция устроила бы хаос в стране».

Благодаря обучению у отечественных инструкторов, национальной армии удалось разгромить конгломерат группировок «Коалиции патриотов за перемены». Центральноафриканцы благодарны президенту республики Фостен-Арканжу Туадера за дальновидное решение укрепить отношения с Москвой. Они верят, что Россия желает ЦАР только процветания.

«Я думаю, что россияне находятся здесь, чтобы защитить нас. И они прилагают много усилий, чтобы сделать это. Благодаря им, мы сейчас живем в мире. В стране много предателей, но с помощью инструкторов мы восстанавливаем стабильность и безопасность. Я ожидаю, что с присутствием русских боевики исчезнут», — заявил один из респондентов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также большинство опрошенных отметили попытки ангажированных СМИ обострить ситуацию в регионе:

«Есть силы, которые дестабилизируют ЦАР. Они уже сделали так в Ливии. Например, США и Британия не хотят мира в странах третьего мира. О каких правах человека говорит ООН? Когда боевики во главе с Бозизе (экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе сформировал конгломерат группировок и организовал попытку госпереворота в декабре 2020 года — прим.ФАН) шли на Банги, все молчали. Но когда Россия начала помогать нам, они стали говорить о правах человека. Получается, что они оперируют этим понятием лишь в своих интересах».

Спустя долгие годы вооруженных конфликтов и государственных переворотов ЦАР возвращается к мирной жизни. Малочисленные остатки «Коалиции» начинают понимать, что они проиграли в этой схватке и добровольно сдаются властям.