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Cергей Семенов стал бронзовым призером в греко-римской борьбе на Олимпиаде

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:56
Спорт
Cергей Семенов стал бронзовым призером в греко-римской борьбе на Олимпиаде
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 2 августа. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Японии.

Российскому спортсмену удалось одержать победу в поединке над представителем Чили Ясмани Акоста Фернандесом. Сергей Семенов выиграл вторую бронзовую медаль в весовой категории до 130 килограммов. В активе сборной России на данный момент уже 50 медалей. Всего было завоевано 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград.

Ранее Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе. В поединке за третье место спортсмен победил своего соперника из Молдавии Виктора Чобану со счетом 12:1. Россиянин смог завоевать бронзовую медаль благодаря хорошему выступлению в утешительном раунде.

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олимпиада семенов греко-римская борьба
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