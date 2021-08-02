Cергей Семенов стал бронзовым призером в греко-римской борьбе на Олимпиаде

Токио, 2 августа. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Японии.

Российскому спортсмену удалось одержать победу в поединке над представителем Чили Ясмани Акоста Фернандесом. Сергей Семенов выиграл вторую бронзовую медаль в весовой категории до 130 килограммов. В активе сборной России на данный момент уже 50 медалей. Всего было завоевано 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград.

Ранее Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе. В поединке за третье место спортсмен победил своего соперника из Молдавии Виктора Чобану со счетом 12:1. Россиянин смог завоевать бронзовую медаль благодаря хорошему выступлению в утешительном раунде.