Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:14
15:13
Политика
Минск приостанавливает участие в Международной федерации журналистов
15:12
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
Все новости

Пересильд отправится в космос вместо астронавта, который готовился к полету всю жизнь
Общество
Пересильд отправится в космос вместо астронавта, который готовился к полету всю жизнь
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 2 августа. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправляются в космос. Из-за их экспедиции на орбиту не сможет попасть астронавт, который готовился к этому всю свою жизнь.

Кинематографисты внезапно изъявили желание отправиться на МКС для того, чтобы снять натурные сцены для нового фильма. Из-за этого профессиональный космонавт Андрей Бабкин не попадет в космос. По словам конструктора космического приборостроения Александра Хохлова, ради звезды сериала «Угрюм-река» перестроили космическую программу.

«В октябре в космос полетит актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они там будут снимать фильм, который Роскосмос снимает совместно с Первым каналом. Космонавты очень критикуют этот проект. И, пожалуйста, снимайте фильмы в космосе, наверное, это даже нужно… Проблема в том, как это было сделано», — рассказал эксперт в интервью Алексею Пивоварову для YouTube-канала «Редакция».

Вместо того чтобы найти дополнительный корабль, кинематографисты и продюсеры решили воспользоваться готовящейся к запуску федеральной космической программой. Из-за артисток всю экспедицию пришлось перестраивать.

«Сама научная программа, не рассчитанная на год, перекроена. А также очень жаль Андрея Бабкина, нашего российского космонавта, который должен был осенью полететь. Он очень долго ждал полета и тщательно к нему готовился. Но весной его сняли с полета из-за актеров», — отметил Хохлов в интервью изданию «Собеседник».

Поскольку профессиональному космонавту уже больше 50 лет, вряд ли он сможет дождаться следующей экспедиции. Эксперт считает такой факт несправедливым, поскольку никто даже и не подумал вступиться за Бабкина.

Ранее режиссер Клим Шипенко рассказал, что космические сцены нужны ему для нового художественного фильма «Вызов». В свой проект он планирует включить 35–40 минут материала, который будет снят в космосе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пересильд отправится в космос вместо астронавта, который готовился к полету всю жизнь
космос пересильд шипенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru