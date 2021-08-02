Пересильд отправится в космос вместо астронавта, который готовился к полету всю жизнь

Москва, 2 августа. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправляются в космос. Из-за их экспедиции на орбиту не сможет попасть астронавт, который готовился к этому всю свою жизнь.

Кинематографисты внезапно изъявили желание отправиться на МКС для того, чтобы снять натурные сцены для нового фильма. Из-за этого профессиональный космонавт Андрей Бабкин не попадет в космос. По словам конструктора космического приборостроения Александра Хохлова, ради звезды сериала «Угрюм-река» перестроили космическую программу.

«В октябре в космос полетит актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они там будут снимать фильм, который Роскосмос снимает совместно с Первым каналом. Космонавты очень критикуют этот проект. И, пожалуйста, снимайте фильмы в космосе, наверное, это даже нужно… Проблема в том, как это было сделано», — рассказал эксперт в интервью Алексею Пивоварову для YouTube-канала «Редакция».

Вместо того чтобы найти дополнительный корабль, кинематографисты и продюсеры решили воспользоваться готовящейся к запуску федеральной космической программой. Из-за артисток всю экспедицию пришлось перестраивать.

«Сама научная программа, не рассчитанная на год, перекроена. А также очень жаль Андрея Бабкина, нашего российского космонавта, который должен был осенью полететь. Он очень долго ждал полета и тщательно к нему готовился. Но весной его сняли с полета из-за актеров», — отметил Хохлов в интервью изданию «Собеседник».

Поскольку профессиональному космонавту уже больше 50 лет, вряд ли он сможет дождаться следующей экспедиции. Эксперт считает такой факт несправедливым, поскольку никто даже и не подумал вступиться за Бабкина.

Ранее режиссер Клим Шипенко рассказал, что космические сцены нужны ему для нового художественного фильма «Вызов». В свой проект он планирует включить 35–40 минут материала, который будет снят в космосе.