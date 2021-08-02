Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»

На Западе никто всерьез не воспринимает Украину. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Требования Украины

Украина в условиях достройки «Северного потока — 2» должна потребовать у Соединенных Штатов статус «особого» союзника вне НАТО. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

«Думаю, стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решен. Думаю, США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — заявил Семенюк.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.

«Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно», — выразил надежду он.

Украинский шантаж

Как отметил Дмитрий Родионов, Тарас Семенюк выступает с абсурдными заявлениями — человек хочет, чтобы его услышали и запомнили. Если цель именно в этом, то он ошибся: едва ли его запомнят.

«В украинском театре абсурда выделиться абсурдными заявлениями крайне сложно, они меркнут на фоне других подобных заявлений. Ранее в Киеве требовали вернуть Крым в обмен на запуск «СП-2», требовали «денежные компенсации» от США и ЕС и т. д. Это все рассчитано на внутреннюю аудиторию. Вряд ли кто-то за пределами Украины запомнил фамилии этих требовальщиков или вообще их услышал», — пояснил Дмитрий Родионов.

Он напомнил, что недавно украинский политик Давид Арахамия сетовал на то, что Украина утратила возможность шантажировать мир, отказавшись от ядерного оружия.

«Представьте себе, что современная Украина выдвигала бы всем столь же абсурдные требования, но обладая ядерными ракетами. А шантаж всего мира — это обычная тактика этой страны, по-другому решать вопросы они не умеют. К счастью, никаких аргументов, которыми они могли бы свой шантаж подкрепить, у них нет, и в мире их истерики предпочитают игнорировать. Другой вопрос, как это воспринимает внутренняя аудитория. На Украине существует три нарратива. Первый: «Украина — это Европа, заслон от «азиатской орды», и ЕС и США должны нас всегда и во всем поддерживать». Второй: «Украина обязательно будет в НАТО». Третий: «СП-2» — это геополитическое оружие», — добавил Дмитрий Родионов.

Global Look Press / Jens Büttner/dpa

Он заметил, что первые два на Западе никто всерьез не воспринимает, третий же активно используют, но Украина для них — всего лишь повод «наехать» на Россию, никто ей ничего компенсировать не намерен. Но логика майданной власти убеждает своих граждан, что Украина может говорить с Западом на равных (все тот же Арахамия предрекает, что Зеленский будет жестко спрашивать с Байдена за «СП-2») и что-то требовать.

«Не думаю, что много кто в это верит внутри страны. Хотя, учитывая в то, что кто-то всерьез верит в войну с Россией, находятся те, кто верит и в это. Чем сильнее вера в бред, тем горше будет прозрение и сильнее желание спросить по полной с тех, кто годами вешал лапшу на уши, в том числе с людей типа Семенюка», — заключил Дмитрий Родионов.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за 1,5–2 месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».