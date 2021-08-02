Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:14
15:13
Политика
Минск приостанавливает участие в Международной федерации журналистов
15:12
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
Все новости

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на западе Москвы
Происшествия
Массовое ДТП с пострадавшими произошло на западе Москвы
wikipedia.org  /  salech hcelas / CC BY 3.0

В настоящий момент инспекторы ДПС оформляют аварию с участием 5 автомобилей, которая произошла на Минской улице, перед Кутузовским проспектом.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендэ Портер» не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями, ожидающими разрешающий сигнал светофора», — рассказали ФАН в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Но этим количество пострадавших автомобилей не ограничилось. Из-за удара одну машину отбросило на полосу встречного движения. Произошло новое столкновение.

Сотрудники дорожной полиции рассказали, что пострадавшими в этой аварии стали водители автомобилей «Хендэ Портер» и «Форд». Информации о полученных травмах пока не поступало. Погибших в результате инцидента нет.

Отметим, что представители Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и продолжают работать на месте аварии.

Ранее ФАН писал, что в Приамурье приостановлено движение на участке федеральной трассы. В Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна. В МЧС обратили внимание, что объехать участок невозможно.
 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Массовое ДТП с пострадавшими произошло на западе Москвы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru