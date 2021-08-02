Массовое ДТП с пострадавшими произошло на западе Москвы

В настоящий момент инспекторы ДПС оформляют аварию с участием 5 автомобилей, которая произошла на Минской улице, перед Кутузовским проспектом.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендэ Портер» не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями, ожидающими разрешающий сигнал светофора», — рассказали ФАН в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Но этим количество пострадавших автомобилей не ограничилось. Из-за удара одну машину отбросило на полосу встречного движения. Произошло новое столкновение.

Сотрудники дорожной полиции рассказали, что пострадавшими в этой аварии стали водители автомобилей «Хендэ Портер» и «Форд». Информации о полученных травмах пока не поступало. Погибших в результате инцидента нет.

Отметим, что представители Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и продолжают работать на месте аварии.

Ранее ФАН писал, что в Приамурье приостановлено движение на участке федеральной трассы. В Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна. В МЧС обратили внимание, что объехать участок невозможно.

