МВД России не намерено вносить графу «национальность» в паспорт

Москва, 2 августа. Внесение графы «национальность» в паспорт гражданина России не рассматривают в Министерстве внутренних дел РФ.

Представители ведомства сейчас не разрабатывают новую форму паспорта, в которой будет предусмотрено указание национальности. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ. В настоящее время согласно законодательству страны в документе отсутствует графа «национальность».

Конференция на тему включение графы «национальность» в паспорт россиян ранее прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Участники обсудили, для кого может быть актуальным указание национальности в документе.