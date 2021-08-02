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МВД России не намерено вносить графу «национальность» в паспорт

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:47
Общество
МВД России не намерено вносить графу «национальность» в паспорт
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 2 августа. Внесение графы «национальность» в паспорт гражданина России не рассматривают в Министерстве внутренних дел РФ.

Представители ведомства сейчас не разрабатывают новую форму паспорта, в которой будет предусмотрено указание национальности. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ. В настоящее время согласно законодательству страны в документе отсутствует графа «национальность».

Конференция на тему включение графы «национальность» в паспорт россиян ранее прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Участники обсудили, для кого может быть актуальным указание национальности в документе.

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