Министерство финансов Судана приступит к подготовке бюджета на 2022 год

Хартум, 2 августа. Министерство финансов Судана приступило к подготовке бюджета на 2022 год. Замглавы ведомства Амна Абкар в ходе заседания призвала к скорейшему обсуждению документа.

По ее словам, бюджет должен соответствовать недавно одобренным правительством экономическим реформам. Кроме того, необходимо избежать дефицита, который присутствовал в предыдущих финансовых планах.

Участники заседания призвали ведомство максимально использовать возвращение Судана в глобальную экономическую систему и применить как гранты, так и кредиты для развития национального производственного сектора.

В конце февраля министр финансов Судана Джибриль Ибрагим призывал усовершенствовать горнодобывающую промышленность, чтобы разрешить экономические проблемы золотом. Страна создала механизмы контроля, которые урегулировали экспорт, стабилизировали и унифицировали обменный курс.

В результате предпринятых действий официальная добыча золота почти удвоилась в первой половине 2021 года, чему поспособствовало и пресечение контрабанды. С января по конец июня зарегистрировано производство 30,3 тонны в сравнении с 15,6 тонны за тот же период предыдущего года.

Судан получил 38,2 млрд национальных фунтов (почти 86 млн долларов) дохода от продажи золота в первом полугодии, но рассчитывает приблизить показатели до 104 млрд фунтов и 100 тонн к концу 2021-го. Примечательно, что уровень инфляции в июне достиг 412% на фоне значительного скачка цен на товары и услуги.

Ранее глава Минфина Джибриль Ибрагим заявлял, что страна получила от Всемирного банка грант в 2 млрд долларов и еще миллиард в качестве безвозмездной субсидии. Первое поступление пройдет в рамках поддержки Африканского рога, второй транш выделят на содействие странам, принимающим беженцев, а третий за взаимовыгодное сотрудничество между Суданом и The World Bank.