Онищенко оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Москва, 2 августа. Версию о происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории в китайском городе Ухане прокомментировал депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Чтобы предоставить доказательства этой теории, необходимо обладать всеми исходными данными, объяснил в беседе в РИА Новости Онищенко. В свою очередь, республиканцы из Палаты представителей США проводили исследование на базе косвенных сведений.

Подобные расследования должны быть научно аргументированы, поскольку такие обвинения являются очень серьезными, подчеркнул депутат. Кроме того, в Ухане уже проводили исследование специалисты двух международных комиссий. Им не предоставили доступ к документации из Уханьского института. Так, можно озвучивать разные гипотезы, но они не будут иметь юридических последствий.

Предположение о том, что в Китае могла произойти утечка коронавируса, ранее высказали конгрессмены в США. При этом для отчета они пользовались данными из открытых источников и косвенной информацией.