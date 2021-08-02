Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:14
15:12
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
15:00
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО
Все новости

МИД Польши анонсировал визит белорусской спортсменки Тимановской в Варшаву

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:33
Политика
МИД Польши анонсировал визит белорусской спортсменки Тимановской в Варшаву
wikipedia.org  /  Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Варшава, 2 августа. Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская прилетит в Варшаву в ближайшие дни, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

Представительница белорусской сборной на Олимпиаде в Токио прибудет в Варшаву в ближайшее время, подтвердили в польском дипломатическом ведомстве.

Ранее стало известно, что устроившая скандал на ОИ-2020 спортсменка получила специальное разрешение для посещения Польши. Ей выдали гуманитарную визу, сказал замглавы МИД страны Марчин Пшидач.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Польши анонсировал визит белорусской спортсменки Тимановской в Варшаву
польша визит тимановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru