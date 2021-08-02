МИД Польши анонсировал визит белорусской спортсменки Тимановской в Варшаву

Варшава, 2 августа. Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская прилетит в Варшаву в ближайшие дни, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

Представительница белорусской сборной на Олимпиаде в Токио прибудет в Варшаву в ближайшее время, подтвердили в польском дипломатическом ведомстве.

Ранее стало известно, что устроившая скандал на ОИ-2020 спортсменка получила специальное разрешение для посещения Польши. Ей выдали гуманитарную визу, сказал замглавы МИД страны Марчин Пшидач.