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В России хотят запретить экспорт Аи-92 и Аи-95 на три месяца

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:45
Экономика
В России хотят запретить экспорт Аи-92 и Аи-95 на три месяца
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 2 августа. Власти Российской Федерации думают о введении запрета экспорта бензина марок Аи-92 и Аи-95. Меру предлагается ввести сроком на три месяца.

Автором инициативы является министерство энергетики. О намерениях ведомства сообщил «Интерфакс», ссылаясь на заявления достоверных источников.

О том, что Минэнерго обратилось в кабмин с предложением выдать поручение об ускоренном запуске процедуры запрета экспорта бензина, сообщила ранее его пресс-служба. Сведения касательно деталей данной инициативы в секретариате вице-премьера России Александра Новака комментировать журналистам не стали.

Возможность реализации запрета на поставки бензина за рубеж заместитель председателя правительства оценил ранее. Минэнерго, в свою очередь, указывало, что будет мониторить биржевые цены на топливо, чтобы определиться с решением касательно экспорта.

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