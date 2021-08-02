Ученые смогут предсказывать будущее Земли по переломным моментам климата

Москва, 2 августа. Резкие нарушения климата Земли, произошедшие тысячи лет назад, вызвали ряд катаклизмов. Специалисты считают, что это может служить предупреждением переломных моментов на планете.

По словам исследователей, переломные точки климата — это пороги, за которыми могут стоять большие и быстрые изменения в мире природы. К ним относят надвигающиеся катастрофы, такие, как таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктиды. Однако предвидеть их трудно, ввиду незначительных или постепенных изменений, таких, как концентрация углерода в атмосфере, передает Planet Today.

Эксперты исследовали две основные нестабильности в системе Земли: условия, которые привели к потеплению Беллинга-Аллереда, а также конец так называемого африканского влажного периода. Им удалось установить, что динамика океана и режимы осадков, имели тенденцию к замедлению по мере того, как они достигли критической точки. Таким образом, ученые смогут прогнозировать будущие изменения, исследуя катаклизмы прошлого.

Как ранее сообщалось, в Европе занялись подготовкой к масштабным природным изменениям. Там проверят состояние дорог и энергетических объектов.