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Минобороны РФ направило два Ил-76 для тушения пожаров в лесах Оренбурга

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:31
Армия
Минобороны РФ направило два Ил-76 для тушения пожаров в лесах Оренбурга
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 2 августа. Военно-транспортные самолеты Ил-76 были направлены в Оренбург для тушения природных пожаров в Протопоповской роще.

Два самолета вылетели с аэродромов в Тверской и Псковской областях в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ил-76 будут сбрасывать воду на горящий лес. При необходимости экипажи совершат повторные вылеты.

Природные пожары возникают на территории Оренбурга со второй половины июля. На сегодняшний день в тушении задействованы 188 спасателей и 74 единицы техники. Ранее в ходе ликвидации одного из возгораний возле поселка Красный огородник Кваркенского района трагически погиб пожарный. Тем не менее благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС огонь не распространился на жилые дома.

На данный момент, как сообщает RT, в России наблюдается снижение числа природных пожаров.

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