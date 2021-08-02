После исчезновения россиянина в Стамбуле возбудили уголовное дело

Стамбул, 2 августа. Правоохранители завели уголовное дело после исчезновения 20-летнего россиянина Макара Рагина во время отдыха в Стамбуле. Об этом сообщила его мать Анна Жидкич.

Ордер на прослушку телефона молодого человека еще не получен. Сейчас следователи работают возле отеля, где он останавливался.

Полицейские допускают, что Макара могли задержать в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. При себе у него был только литовский вид на жительство, который в Турции не является удостоверением личности, объяснила женщина.

Молодой человек приехал в Стамбул на каникулы. За день до вылета домой он отправился осматривать достопримечательности и перестал выходить на связь. В его номере нашли все документы, ноутбук и личные вещи.