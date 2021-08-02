Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:13
15:12
Армия
The Sun: неожиданные маневры российских АПЛ в Атлантике застали НАТО врасплох
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
15:00
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО
Все новости

После исчезновения россиянина в Стамбуле возбудили уголовное дело
Происшествия
После исчезновения россиянина в Стамбуле возбудили уголовное дело
goodfreephotos.com

Стамбул, 2 августа. Правоохранители завели уголовное дело после исчезновения 20-летнего россиянина Макара Рагина во время отдыха в Стамбуле. Об этом сообщила его мать Анна Жидкич.

Ордер на прослушку телефона молодого человека еще не получен. Сейчас следователи работают возле отеля, где он останавливался.

Полицейские допускают, что Макара могли задержать в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов. При себе у него был только литовский вид на жительство, который в Турции не является удостоверением личности, объяснила женщина.

Молодой человек приехал в Стамбул на каникулы. За день до вылета домой он отправился осматривать достопримечательности и перестал выходить на связь. В его номере нашли все документы, ноутбук и личные вещи.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / После исчезновения россиянина в Стамбуле возбудили уголовное дело
стамбул россиянин пропал человек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru