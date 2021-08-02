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Правительство РФ считает нецелесообразным продление льготного автокредитования
Экономика
Правительство РФ считает нецелесообразным продление льготного автокредитования
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 августа. Действие программы льготного автокредитования не будет продлеваться, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Правительство решило не возобновлять проект, на который уже выделено 5 млрд рублей. По мнению министра, меры поддержки должны оказываться если рынок стагнирует либо требует дополнительного стимулирования. На этом фоне целесообразно полученные средства направить на мероприятия и отрасли, где деньги были бы более востребованы.

«Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия (2021 года. — Прим. ред.) рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству», — прокомментировал Мантуров решение кабмина.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, динамика российского рынка превышает ожидания. Организация в связи с этим изменила прогноз продаж по итогам 2021 года с 2,1% на 9,8%.

Еще одно заявление главы Минпромторга, касающееся авторынка страны, стало анонсом появления электромобиля Aurus. По словам чиновника, это произойдет в 2024 году.

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мантуров автомобиль кредит льгота
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