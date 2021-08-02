Отец пропавшего в Стамбуле россиянина озвучил возможную причину исчезновения

Стамбул, 2 августа. Молодой россиянин Макар Рагин, без вести пропавший во время отдыха в Турции, мог быть задержан полицией в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов, предположил его отец.

По словам мужчины, 28 июля сотрудники полиции проверяли документы у всех иностранцев и задерживали тех, кто не имел с собой паспорта. С собой у 20-летнего туриста был только литовский вид на жительство — он учится в Литве.

Отец Макара надеется, что сын попал в один из миграционных центров. Сейчас его разыскивают вместе с полицией и российскими дипломатами. На данный момент было проверено одно учреждение, в ближайшее время поисковая группа посетит еще два крупных центра в Стамбуле.