Показанный на МАКС-2021 двигатель даст новую жизнь самолету-амфибии Бе-200

Разработка авиационного двигателя ПД-8 способна подарить новую жизнь уникальному российскому самолету-амфибии Бе-200, ставшему настоящей звездой телерепортажей о борьбе с лесными пожарами на Кипре и в Турции.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, разобравшийся в непростой судьбе уникальной крылатой машины.

Global Look Press / Cevin Dettlaff/dpa

Смесь катера, цистерны и штурмовика

Крупные лесные пожары в разгар лета стали во всем мире уже ежегодной рутиной. Периодически, в силу определенных факторов: продолжительная засуха, сильные ветры, пренебрежение элементарной техникой безопасности при обращении с огнем в лесу или, напротив, злой умысел, — единичные возгорания превращаются в пожары масштабнейшие, угрожающие уже не только лесным массивам, но и человеческому жилью. Именно так, например, случилось летом 2021 года на Кипре и в Турции.

Традиционной проблемой, усугубляющей борьбу с огнем в подобных случаях, выступает удаленность очагов пожаров от городской инфраструктуры. С одной стороны, это хорошо: нет опасности, что волны огня быстро докатятся до домов. С другой стороны, подобная удаленность мешает оперативной переброске к очагам возгорания пожарных служб и их наземной техники.

Зачастую при таком форс-мажоре локализовать пожар в начальной стадии может только пожарная авиация. Здесь, конечно, крайне востребованными становятся специальные пожарные модификации самолетов Ил-76, способные «прихватывать» с собой к очагу пожара три-четыре десятка тонн воды или огнегасящей жидкости. Однако использование таких крылатых гигантов не всегда экономически целесообразно. Да и цикл их заправки жидкостью на аэродроме занимает довольно много времени.

Более оптимальным вариантом крылатого пожарного является машина меньших размеров, чем Ил-76, более экономичная, способная осуществлять быстрый забор воды с поверхности моря или большой реки во время глиссирования и благодаря этому успевающая за расчетный час работы сбросить на огонь больше воды, чем указанный гигант. Именно такой машиной и является российский многоцелевой самолет Бе-200 «Альтаир», произведший настоящий фурор в турецкой Анталье.

Действительно, вид летающей лодки, на скорости 200 км/ч стремительно набирающей воду с поверхности моря, затем крутой горкой уходящей в небо и, наконец, ювелирно точно накрывающей водной лавиной языки огня, не мог не запомниться. Удивительная смесь скоростного катера, пожарной цистерны и штурмовика!

Между тем, судьба у уникального самолета-амфибии оказалась очень непростой.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Младший брат «Альбатроса»

Все началось с создания в середине 1980-х на Таганрогском авиазаводе самого большого в мире реактивного самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Основным предназначением машины являлась охота за подводными лодками противника. Имевший максимальную взлетную массу 90 000 кг А-40 мог заниматься, кроме того, поисково-спасательными работами, пассажирскими и грузовыми перевозками, а также тушением промышленных и лесных пожаров.

Увы, распад СССР прервал полет «Альбатроса», имевшего в своем активе 148 мировых рекордов. К счастью, в 1992 году было принято решение о постройке с использованием задела «Альбатроса» менее амбициозной машины — имевшего максимальную взлетную массу в пределах 37 900–43 000 кг Бе-200 «Альтаир».

В отличие от своего «старшего брата», Бе-200 не предназначался на роль охотника за подлодками. Зато, использовав множество инновационных конструктивных решений, опробованных на «Альбатросе», многоцелевой «Альтаир» был оптимизирован для тушения пожаров. При незначительном переоборудовании Бе-200 мог использоваться для проведения поисково-спасательных работ, доставки спецкоманд, перевозки грузов, несения санитарной службы, патрулирования 200-мильной экономической зоны, а также контроля экологической обстановки.

Разработанный все там же, в Таганроге, Бе-200 мог взлетать как с суши, так и с водной поверхности. Получивший в «наследство» от грозного «Альбатроса» летно-технические характеристики военного самолета и соответствующую маневренность «Альтаир» всего за 12-14 секунд глиссирования был способен принять на борт до 12 тонн воды. Если очаг возгорания находился на расстоянии до 10 км от водоема, Бе-200 на одной заправке мог сбросить на него до 300 тонн воды.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

При этом сброс воды мог осуществляться как залпом, так и отдельно из каждого бака, что значительно повышало эффективность пожаротушения. Более того, на «Альтаир» установили оборудование, способное вывести летающую лодку к точке предыдущего сброса воды автоматически, что крайне важно для работы в условиях задымления.

Вообще, автоматизация нового самолета оказалась крайне высока. Если «Альбатрос» обслуживался экипажем в 4-8 человек, то для управления абсолютно всеми системами «Альтаира» хватало всего пары человек.

Последствия распада СССР не могли не сказаться на сроках создания «Альтаира». В свой первый полет прототип машины отправился только 24 сентября 1998 года. После этого, по логике, Бе-200 должен был пойти в большую серию, однако этого не случилось.

Во-первых, у потенциальных заказчиков из России не имелось средств на приобретение большого количества «Альтаиров». А иностранные заказчики не торопились закупать Бе-200, пока тот не подтвердит свои летно-технические характеристики, а также надежность во время продолжительной эксплуатации в РФ.

Во-вторых, из-за долгого отсутствия крупных заказов Таганрогский авиазавод изрядно деградировал. Своими силами поднять серийное производство «Альтаиров» ему было очень непросто.

Несмотря на эти проблемы, два десятка Бе-200 все же были выпущены. Зарекомендовали они себя прекрасно, но… Тут грянул 2014 год, а с ним и новые проблемы.

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Приговор и шанс на новую жизнь

«Альтаир» закономерно создавался в логике советской авиастроительной индустрии, то есть с использованием двигателестроительного сектора, находившегося на Украине. Соответственно, двигатели на Бе-200 устанавливались украинские. Это были двухконтурные турбореактивные двигатели Д-436ТП, выпускавшиеся предприятием «Мотор Сич».

После воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны в Донбассе Украина разорвала военно-техническое сотрудничество с Россией. Какое-то время правдами и неправдами Д-436ТП с «незалежной» получать еще удавалось, но в 2018-м эта возможность исчезла. Таким образом, «движков» для новых «Альтаиров» и ремоторизации старых у России не оказалось.

В рамках импортозамещения был рассмотрен вариант с заменой Д-436ТП разработанным для Sukhoi Superjet 100 российско-французским двигателем SaM146. Но это, на первый взгляд, достаточно простое решение имело немало «подводных камней». «Горячая часть» SaM146 — турбина — поставлялась из Франции. Предполагалось, что французы локализуют производство этого элемента авиадвигателя в РФ, но Париж от реализации этого плана отказался.

Такой «сюрприз» автоматически закрыл для Бе-200, оснащенных SaM146, перспективу попасть в госзакупки, поскольку условием поставок самолета для Минобороны, МЧС и иных госструктур являлся уровень локализации не менее 80%, включая все критические узлы машины.

Перспективы коммерческого рынка также оказались невелики в силу высокой стоимости SaM146 (с привязкой к курсу евро) и его низкой надежности. А затем, в силу изменившейся геополитической ситуации, французы вообще потеряли интерес к проекту SSJ и дальнейшей доработке SaM146. Это стало приговором «Альтаиру». Казалось, что прекрасный самолет обречен кануть в небытие.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Все изменилось после появления новости о находящемся практически в финальной стадии разработки отечественном авиадвигателе ПД-8 с готовой «горячей частью», которую в кратчайшие сроки разработали инженеры холдинга ОДК. Газогенератор двигателя — «сердце» ПД-8 — был продемонстрирован в ходе недавнего МАКС-2021.

Значение этого события сложно переоценить. ПД-8 — это не только новые перспективы для SSJ, но и шанс на новую жизнь для Бе-200. «Альтаир», обретя отечественный двигатель, наконец-то сможет пойти в крупную серию, тем более что полыхающий пожарами июль 2021 года невольно стал лучшим рекламным мероприятием для нашего крылатого пожарного.

По информации разработчиков, ПД-8 будет готов уже через год-полтора, что существенно приближает время появления модифицированного Бе-200 на международном рынке. Уверены, обновленный «младший брат» «Альбатроса» будет очень востребован как в России, так и за ее пределами. Работы для Бе-200 хватит везде!..