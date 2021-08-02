Ротвейлер прокусил голову мальчику и половые органы девочке в Подмосковье

Чехов, 2 августа. Оставленный без присмотра ротвейлер напал на маленьких детей в подмосковном Чехове. Как стало известно ФАН, четырехлетней девочке, кроме нескольких укусов ниже живота, собака прокусила бедро, а ее годовалому братику — голову.

Происшествие случилось 31 июля в садовом некоммерческом товариществе «Филиппины» на территории городского округа Чехов Московской области. 37-летняя мать детей, гражданка Туркменистана, зарегистрированная в Москве, прогуливаясь с двумя детьми, зашла в гости на участок к соседям.

«По нашим сведениям, семья снимает жилище рядом с местом, где произошло ЧП, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — После того как мама и дети зашли на чужой участок, они столкнулись с серьезным псом, который был не на привязи».

Ротвейлер сразу же набросился на девочку.

«Собака покусала ребенка, в том числе внизу живота. Пострадавшая стала кричать и просить о помощи. От крика сестры годовалый мальчик заплакал, и собака напала на него, прокусив голову», — дополнил источник.

Мать детей и хозяйка ротвейлера общими силами смогли отогнать пса, после чего вызвали скорую. Врачи госпитализировали детей. У девочки они диагностировали рваные раны правого плеча, левого бедра и лобка. У мальчика врачи обнаружили открытый перелом теменной кости и нижней челюсти.

Родители пострадавших официально нигде не трудоустроены. По факту ранения детей следователями ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Если подозреваемые в совершении этого преступления будут установлены и их вина будет доказана в суде, то им грозит до трех лет ограничения свободы.