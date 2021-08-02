ФСБ пресекла контрабанду головок самонаведения ЗРК на Украину

Йошкар-Ола, 2 августа. Силовики взяли с поличным гражданина Украины, который занимался контрабандой продукции военного назначения. Кроме того, стало известно, что он причастен к деятельности СБУ.

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор в отношении задержанного мужчины. За попытку провезти через границу головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса он получил три года и четыре месяца лишения свободы. Отбывать наказание украинец будет в колонии общего режима, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Находясь в РФ, контрабандист использовал подложные документы, псевдонимы, а также принимал другие меры конспирации. Среди изъятых у него бумаг обнаружили документ, свидетельствующий, что мужчина работал на Службу безопасности Украины.