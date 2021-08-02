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Сенатор Цеков жестко осадил адмирала ВМС США за планы атаковать ВМФ РФ
Политика
Сенатор Цеков жестко осадил адмирала ВМС США за планы атаковать ВМФ РФ
flickr.com / U.S. Department of Defense  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown

Москва, 2 августа. Страны без доступа к Черному морю не должны находиться в территориальных водах РФ, выразил уверенность сенатор Сергей Цеков.

Адмирал ВМС США Роберт Берк ранее заявил о готовности ударить по российскому флоту в случае «провокационных действий». Однако Россия является миролюбивой страной. Конфликт может быть спровоцирован как раз американской стороной, выразил уверенность член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Представители США часто ведут себя неадекватно не только в Черном море, но и по всему миру. Вашингтон уверен в собственной силе и возможности совершать любые поступки, передает слова Цекова Lenta.ru. Соединенные Штаты буквально зациклены на России. Сенатор одной фразой охарактеризовал политику Запада.

«Они считают, что они великие, сильные, главные, что им море по колено, в том числе и Черное, поэтому что хочу, то и ворочу», — подчеркнул он.

В особенности США и страны НАТО стремятся вести себя агрессивно в Черноморском регионе. Сенатор напомнил о провокации британского эсминца HMS Defender. Однако странам, не имеющим выхода к Черному морю нечего делать в российских территориальных водах, жестко осадил их Цеков.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее назвал опасными заявления американского адмирала Берка. Дипломат указал на усиление напряженности из-за таких действий. Также Североатлантический альянс проводит военные учения Agile Spirit на территории Грузии, пишет RT.

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