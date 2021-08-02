Гуманитарная акция Эрдогана в Мармарисе настроила жителей Турции против власти

Анкара, 2 августа. Гуманитарная акция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку пострадавших от мощных лесных пожаров граждан спровоцировала недовольство населения.

В минувшие выходные президент республики посетил курортный город Мармарис на юго-западе Турции. Целью поездки была инспекция территорий, сильно пострадавших вследствие лесных пожаров. Кроме того, глава государства выступил с речью перед сторонниками его «Партии справедливости и развития» (ПСР) с импровизированной трибуны на крыше своего автобуса.

«Пятьдесят миллионов лир было выделено для удовлетворения неотложных потребностей в районах, пострадавших от пожаров. Помощь также будет оказана тем, чьи дома сгорели или были повреждены [из-за огня]», — заявил Эрдоган.

Erdogan threw tea to citizens who were shaken by the fire in Marmaris. #Turkeyisburning #Turkey pic.twitter.com/IqKjgWz42A — Fetih Onal (@fetih_onal) July 31, 2021

По словам турецкого лидера, власти также намерены компенсировать ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и животноводству. Строительство нового жилья для граждан, лишившихся своих домов, будет начато в течение месяца добавил президент.

Однако куда больше внимания, чем обещания лидера республики, привлекла неоднозначная гуманитарная акция Эрдогана. Завершив свое выступление, он начал бросать в собравшихся на мероприятии пакеты с чаем. Впоследствии на улицах Мармариса также был замечен кортеж президента: на видео, снятых очевидцами, глава государства бросает чай в прохожих, проезжая мимо них в своем автобусе.

Ожидание vs реальность

Пользователи турецкого сегмента социальных сетей встретили «дары» Эрдогана критикой. Многие турки восприняли акцию президента как издевку и обвинили власти республики в оторванности от жизни обычных людей. На фоне растущего народного недовольства в Twitter набирает популярность хештэг #ÇayınıDaAlGit — «Забирай свой чай и уходи».

«Чай бросили в головы людей, которые испытали эту боль», — пишет пользователь Karaca.

Bu acıyı yaşayan insanların başına çay atıldı.

Tivit bu kadar!#ÇayınıDaAlGit pic.twitter.com/UGQQ2Kscy8 — Karaca✌️ (@Sonsuzluk__1938) August 1, 2021

«Они (власти — прим. ред.) так далеки от людей, пострадавших от пожаров, что даже не знают, что тем нужно. <…> Они, вероятно, получают прибыль от чая, который разбрасывают», — считает Ozan Balik.

Yangında mağdur olan insanlardan o kadar uzaklar ki vatandaşın yangın sonrasında neye ihtiyacı olduğundan haberleri bile yok!Ceplerinde gofret gezdirir gibi çay gezdiriyorlar! Muhtemelen fırlattıkları çaydan da bir karları var!

#ÇayınıDaAlGit

pic.twitter.com/CYggnuOCZj — Ozan Balık (@ozan_blk07) August 1, 2021

«#НамНеНужнаПомощь, потому что у нас есть чай. Спасибо Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он вылил чай нам на головы в этой критической ситуации. Все, что нам нужно — это чай, и он это знает», — иронизирует Mertt Yukksel.

#WeDontNeedHelp Because we have TEA. Thanks to Recep Tayyip Erdogan for throwing tea to our heads in this very critical situation. All we need was TEA , and he knows that. pic.twitter.com/dQck25wUNT — Mertt Yukksel (@MYukksel) August 2, 2021

Помимо самого факта раздачи чая граждане выразили недовольство и тем, что пострадавшие от пожаров районы Турции президент осматривал из окна самолета.

«Уважаемый президент, когда вы начнете разбрасывать чай с борта самолета?» — задают вопрос пользователи.

Голос оппозиции

Поездка Эрдогана в Мармарис и связанный с ней скандал, конечно, не обошли вниманием и представители турецкой оппозиции. Так, заместитель председателя «Республиканской народной партии» (РНП) Энгин Озкоч в своем Twitter написал:

«Пока страна горела, Эрдоган забрасывал чаем граждан в Мармарисе. И тем, кто бросал, и тем, кто брал, должно быть стыдно».

Memleket yanarken Erdoğan, Marmaris'te vatandaşlara çay fırlattı.



ATAN DA, ALAN DA UTANMALIDIR! pic.twitter.com/yEJ2nv4tN4 — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 31, 2021

Бывший член ПСР и основатель «Партии демократии и прогресса» Али Бабаджан отметил:

«Есть такая вещь, как стыд, этого достаточно».

Ayıp denen bir şey var yeter artık. https://t.co/3kim0hkx3J — Ali Babacan (@alibabacan) July 31, 2021

Нашлись и те, кто оказался более радикален в своих высказываниях. Так, например, председатель «Демократической партии» Гюльтекин Уйсал заявил о некомпетентности ПСР и «смерти мозга» партии.

«Лесные пожары стали последней каплей для ПСР, они больше не могут управлять никакими процессами! Ситуация с лесными пожарами и то, как Эрдоган бросал чай в толпу в Мармарисе, показывает, что смерть мозга ПСР уже произошла», — пишет он.

Orman yangınları Akp için son damla oldu; artık hiçbir süreci ve krizi yönetemiyorlar!



Orman yangınları vesilesi ve son olarak Akp Genel BAŞKANI sn Erdoğan’ın Marmaris’te kalabalığa çay atması Akp’nin BEYİN ÖLÜMÜ’nün çoktan gerçekleştiğini gösteriyor!#YeterBeUsta — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) July 31, 2021

Турция в огне

Лесные пожары на территории Турецкой Республики бушуют с начала прошлой недели. Они затронули сразу несколько провинций страны, среди которых Мугла, Адана, Анталья, Османие. Огонь вплотную приблизился к популярным курортам Мармарис и Бодрум, а дым от него растянулся на десятки километров. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что задымление можно наблюдать даже на острове Кипр в 150 километрах от берегов Турции.

К тушению пожаров привлечены авиагруппировки из России, Ирана, Азербайджана и Украины. РФ, в частности, предоставила Анкаре в помощь пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 от МЧС и Минобороны России. Помогают в ликвидации очагов возгорания и три самолета-амфибии Бе-200, которые способны взять на борт по 12 тонн воды за 12-14 секунд.

Multiple helicopters???? take part in efforts to put out forest fires in Manavgat, southern Turkey pic.twitter.com/rNUU0FNbAG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 1, 2021

В последние дни спасателям удалось потушить свыше 100 пожаров. Количество пострадавших от них превысило 860 человек. Еще восемь — погибли.

Власти страны спустя несколько дней после начала пожаров начали расследование их причин. При этом президент заявил, что изучается и версия об умышленных поджогах.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в кризисном центре в Анталье.

А в минувшие выходные ответственность за поджоги взяла на себя группировка «Дети огня», связанная с «Рабочей партией Курдистана», которую Анкара признает террористической организацией. В заявлении организации, представленном проправительственным турецким изданием Yeni Şafak, говорится, что ее сторонники решились на поджог, поскольку «режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора поставить его на колени огнем».

Уже известно о задержании как минимум одного подозреваемого в причастности к поджогам.

Бездействие властей

Неоднозначная акция Эрдогана в Мармарисе — не единственный повод, по которому жители Турции активно критиковали власти на фоне масштабных лесных пожаров. Еще одним стали довольно «вялые», по мнению населения, усилия Анкары по их ликвидации.

Так, к примеру, и рядовые граждане, и турецкая оппозиция обратили внимание на то, что к тушению огня активно привлекаются другие страны, в то время как сама республика принимает в нем довольно посредственное участие. Анкара развернула только три пожарных самолета, при этом два из них взяты в лизинг у России.

Критики обратили внимание, что к ликвидации возгорания не привлекаются силы Турецкой ассоциации аэронавигации (ТАА), чьи самолеты десятилетиями принимали участие в борьбе с пожарами. Эрдоган тезисы оппозиции отвергает, заявляя, что у ТАА нет подходящих машин, которые могли бы работать в зоне бедствия.

Ранее с аналогичной позицией выступал и министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Он, впрочем, отмечал что самолеты ТАА есть, но они слишком стары и уже непригодны для использования.

HDP SÖZCÜSÜ EBRU GÜNAY: "Sarayın bir uçağıyla onlarca yangın söndürme uçağı alınabilirdi" HDP Sözcüsü Ebru Günay, iktidarı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Felaketler gerçekleştikten sonra milletin kafasına çay atanlar, ekolojik yıkımın ... https://t.co/22e1lIzblm pic.twitter.com/3YsQxaaGgx — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) July 30, 2021

Комментируя заявления представителей власти, пресс-секретарь курдской «Партии демократии народов» Эбру Гюнай напомнила, что в распоряжении авиационных служб нет самолетов для тушения пожаров, поскольку все ресурсы задействованы в другом направлении.

«Неспособность правительства развернуть два самолета для тушения пожаров, в то время как [президентский] дворец имеет 13 самолетов, показывает опасность, в которую была втянута эта страна», — заметила она.

Аналогичные мнения высказываются турецким населением и в отношении других природных и экологических катастроф. За последние годы их на долю республики выпало немало: засуха из-за растущих температур, высыхание озер, которое приводит к гибели фауны, загрязнение водоемов, наводнения и многое другое.

Турки считают, что со всеми этими бедствиями, причины которых далеко не всегда носят исключительно естественный характер, правительство страны должно и может бороться. Однако последние грандиозные проекты Анкары — вроде канала «Стамбул», который многие называют колоссальной угрозой для природных ресурсов страны — демонстрируют скорее желание правительства обеспечить свои финансовые интересы, нежели стремление защитить окружающую среду.