Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:12
15:12
Политика
Экс-посол США Макфол извинился за высокомерные слова о российской визе
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
15:00
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО
15:00
США
Америке не стыдно: Байден не будет извиняться перед японцами за Хиросиму и Нагасаки
Все новости

МИД Польши заявил о выдаче визы Тимановской

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:13
Политика
МИД Польши заявил о выдаче визы Тимановской
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

Варшава, 2 августа. Устроившая скандал на Олимпиаде в Токио белорусская бегунья Кристина Тимановская получила визу Польши.

Информацию об этом подтвердил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», — сообщил дипломат журналистам.

Ранее бегунья на короткие дистанции оказалась в центре скандала, заявив, что на Олимпиаде в Токио ее «заставляют бежать более длинную дистанцию», чем она рассчитывала. Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на сложившуюся ситуацию, заявив, что уже изучает все обстоятельства инцидента. Убежище для Тимановской предложили власти Франции, Чехии и Польши, хотя она собиралась ехать в Австрию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Польши заявил о выдаче визы Тимановской
белоруссия польша тимановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru