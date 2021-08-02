МИД Польши заявил о выдаче визы Тимановской

Варшава, 2 августа. Устроившая скандал на Олимпиаде в Токио белорусская бегунья Кристина Тимановская получила визу Польши.

Информацию об этом подтвердил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», — сообщил дипломат журналистам.

Ранее бегунья на короткие дистанции оказалась в центре скандала, заявив, что на Олимпиаде в Токио ее «заставляют бежать более длинную дистанцию», чем она рассчитывала. Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на сложившуюся ситуацию, заявив, что уже изучает все обстоятельства инцидента. Убежище для Тимановской предложили власти Франции, Чехии и Польши, хотя она собиралась ехать в Австрию.