Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:12
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
15:00
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО
15:00
США
Америке не стыдно: Байден не будет извиняться перед японцами за Хиросиму и Нагасаки
15:00
ФАН-ТВ
В чистейшем озере России обнаружили подводную свалку
Все новости

Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:40
Спорт
Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе
Prt Scr youtube.com  /  Минспорт Дагестана

Токио, 2 августа. Россиянин Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место Емелин победил своего соперника из Молдавии Виктора Чобану со счетом 12:1. Россиянин смог завоевать бронзовую медаль благодаря хорошему выступлению в утешительном раунде. Победу в греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх в Токио одержал представитель Кубы Луис Альберто Орта Санчес. Серебро завоевал борец из Китая Валихан Сайлике.

Сборная России сейчас располагается на пятом месте неофициального командного зачета среди всех стран — участниц Олимпиады в Японии. В активе спортсменов, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Ранее гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020. По результатам двух прыжков россиянин набрал 14,783 балла, ровно столько же судьи присудили южнокорейскому атлету Чо Хван Шину. Однако золото ушло противнику из-за сложности прыжка.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе
олимпиада сборная россии емелин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru