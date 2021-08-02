Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе

Токио, 2 августа. Россиянин Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место Емелин победил своего соперника из Молдавии Виктора Чобану со счетом 12:1. Россиянин смог завоевать бронзовую медаль благодаря хорошему выступлению в утешительном раунде. Победу в греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх в Токио одержал представитель Кубы Луис Альберто Орта Санчес. Серебро завоевал борец из Китая Валихан Сайлике.

Сборная России сейчас располагается на пятом месте неофициального командного зачета среди всех стран — участниц Олимпиады в Японии. В активе спортсменов, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Ранее гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020. По результатам двух прыжков россиянин набрал 14,783 балла, ровно столько же судьи присудили южнокорейскому атлету Чо Хван Шину. Однако золото ушло противнику из-за сложности прыжка.