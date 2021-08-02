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Тульские десантники получили поздравления с Днем ВДВ
Общество
Тульские десантники получили поздравления с Днем ВДВ
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 2 августа. День воздушно-десантных войск особо значим для Тулы. Здесь базируется 106-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия. В месте дислокации военнослужащих традиционно состоялись праздничные торжественные мероприятия.

На построении по случаю важной даты в адрес десантников звучали поздравления. А сами бойцы демонстрировали боевые навыки.

Тульские десантники получили поздравления с Днем ВДВ
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

«О высокой доблести и силе духа наших десантников знает весь мир. Голубые береты всегда там, где требуются отличная боевая выучка, сноровка, готовность действовать решительно и четко. Это делает «крылатую пехоту» грозным оружием, входящим в резерв Верховного Главнокомандующего», — сказал в своем поздравлении на торжественном мероприятии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Гвардейцы-десантники 106-й дивизии освобождали Европу в годы Великой Отечественной войны. Позже военнослужащие с успехом выполняли боевые задачи в самых разных горячих точках. За заслуги воздушно-десантной дивизии присвоено почетное звание «Тульская».

Ранее ФАН сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу стал почетным гражданином Тульской области. Так жители региона выразили главе оборонного ведомства особую признательность.

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