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Эфир: Итоги недели с Медиагруппой «Патриот» подводят представители региональных СМИ
Общество
Эфир: Итоги недели с Медиагруппой «Патриот» подводят представители региональных СМИ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В понедельник, 2 августа, с 17:00 в нашем пресс-центре проходит брифинг руководителя Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука и представителей региональных СМИ — партнеров. В прямом эфире журналисты обсуждают самые яркие события ушедшей недели.

С пресс-центром на связи в прямом эфире:

  • Константин Терехов, главный редактор информационного агентства «МедиаПоток». ИА «МедиаПоток» работает в Марий Эл уже почти шесть лет. За это время команда проделала огромную работу. В прошлом году на их сайте побывало более пяти миллионов человек. Цифры скромные, но с каждым годом они растут. Впрочем, главное не это! Главное для издания — доносить до читателей информацию безо всяких либеральных искажений. 
  • Петр Еременко, заместитель главного редактора российского информационно-аналитического портала Monavista Daily. Проект является командой профессионалов, занимающихся поиском информации, ее анализом, обработкой и проверкой, а также созданием интересных и объективных статей. Несмотря на довольно провокационные и трендовые тематики, журналисты проекта всегда придерживаются профессиональной этики и не дают оценочных суждений тем или иным поступкам и фактам.
  • Александр Фролов, учредитель и постоянный автор «Сенсаций.нет». Как и зачем придумывают сенсации? Кому выгодна ложь в прессе и почему? Издание знает ответы на эти вопросы, поэтому показывает только проверенные факты и доказывает, что жизнь без выдуманных историй гораздо интереснее. Попутно Фролов развеивает миф о том, что обыватели не любят позитивных новостей, каких вокруг на самом деле очень много.
  • Елена Тимошкина, руководитель редакции интернет-издания Pravda.Ru. Дата основания Pravda.Ru — 27 января 1999 года. Издание стало первым в мире средством массовой информации, созданным профессиональными журналистами в интернете. Через месяц после его появления в России была основана «Газета.ру». Первая же интернет-газета США зарегистрирована еще позднее: Atlantic Highlands Herald начала выходить 17 июля 1999 года. На сегодня Pravda.Ru насчитывает ежемесячно шестимиллионную аудиторию уникальных посетителей. 
  • Елена Ивкина, учредитель и генеральный директор интернет-издания «Капитал страны». Этот ресурс рассматривает капитал во всех его измерениях — финансовом, природном, человеческом. Издание публикует актуальные и объективные материалы об инновациях, инвестициях и достижениях нашей страны в социально-экономической сфере. «Капитал страны» предлагает четыре уровня погружения в актуальную информацию об экономической политике и инвестиционных возможностях России.

В ходе брифинга представители изданий рассказывают о своей работе, а также затрагивают проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

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