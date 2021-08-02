Лондон, 2 августа. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон получила новую должность, которую после отказа от титула потерял принц Гарри.

Герцогиня Кембриджская вместо брата своего супруга будет возглавлять союз Англии по регби. Раньше эти обязанности выполнял младший сын леди Ди — принц Гарри, однако с отъездом в США вместе со своей скандальной супругой Меган Маркл он потерял возможность представлять корону во многих сферах деятельности.

Как сообщают корреспонденты Hello!, официально о назначении Миддлтон на новую должность будет объявлено позднее. Букингемский дворец намерен это сделать перед чемпионатом мира по регби, который запланирован на октябрь. Жена принца Уильяма неслучайно получила именно этот пост. Она с детства вместе со своей сестрой Пиппой является поклонницей этого вида спорта. В юности они не пропускали ни одного матча местной команды по регби.

После рождения дочери в начале лета жена принца Гарри пошла на примирение с Кейт Миддлтон. Супруги наследников британской короны снова начали общаться друг с другом в социальных сетях. Фанаты британской монархии надеются, что герцогини смогут наладить отношения и повлиять на примирение всего семейства.