Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:12
15:10
Общество
Зыков призвал ФБК признать ответственность за уязвимости в безопасности сервисов
15:09
Происшествия
Мужчина из Тулы подозревается в краже мороженого. ФАН публикует видео
15:09
Общество
Алтайский суд удовлетворил иск прокуратуры о создании зоны для памятников природы
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
15:00
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО
15:00
США
Америке не стыдно: Байден не будет извиняться перед японцами за Хиросиму и Нагасаки
15:00
ФАН-ТВ
В чистейшем озере России обнаружили подводную свалку
Все новости

Кейт Миддлтон получила новую должность
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон получила новую должность
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 2 августа. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон получила новую должность, которую после отказа от титула потерял принц Гарри.

Герцогиня Кембриджская вместо брата своего супруга будет возглавлять союз Англии по регби. Раньше эти обязанности выполнял младший сын леди Ди — принц Гарри, однако с отъездом в США вместе со своей скандальной супругой Меган Маркл он потерял возможность представлять корону во многих сферах деятельности.

Как сообщают корреспонденты Hello!, официально о назначении Миддлтон на новую должность будет объявлено позднее. Букингемский дворец намерен это сделать перед чемпионатом мира по регби, который запланирован на октябрь. Жена принца Уильяма неслучайно получила именно этот пост. Она с детства вместе со своей сестрой Пиппой является поклонницей этого вида спорта. В юности они не пропускали ни одного матча местной команды по регби.

После рождения дочери в начале лета жена принца Гарри пошла на примирение с Кейт Миддлтон. Супруги наследников британской короны снова начали общаться друг с другом в социальных сетях. Фанаты британской монархии надеются, что герцогини смогут наладить отношения и повлиять на примирение всего семейства.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кейт Миддлтон получила новую должность
Кейт Миддлтон принц гарри регби
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru