Сторонники Болсонару требуют изменить правила президентских выборов в 2022 году

Бразилиа, 2 августа. Сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на акции протеста в крупнейших городах страны с требованием изменить электронную систему голосования. Об этом сообщает агентство Reuters.

"A maior prova contra o atual sistema eleitoral é o comportamento do TSE contra o voto auditável", diz o deputado federal Filipe Barros, na manifestação em Londrina. pic.twitter.com/28Qxudmfnm — Brasil Sem Medo (@JornalBSM) August 1, 2021

Жаир Болсонару все активнее настаивает на необходимости изменения нынешней системы на смешанную, в рамках которой электронные голоса будут распечатываться на бюллетенях для того, чтобы их можно было подсчитать. По его словам, электронные урны для голосования, которые используются в Бразилии, могут быть легко взломаны хакерами.

На текущей неделе в конгрессе примут решение об использовании бумажных бюллетеней, однако ожидается, что инициатива не наберет достаточного количества голосов.

В видео, которое показали демонстрантам в Бразилиа, Болсонару повторил прежние угрозы о срыве президентских выборов, если они не будут «справедливыми и демократическими».

Сторонники политика также провели акции в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро с целью поддержать его риторику.

Em Copacabana e em Niterói, milhares de pessoas se reuniram para pedir transparência no sistema eleitoral brasileiro.https://t.co/2p8cm4BZIi — Brasil Sem Medo (@JornalBSM) August 1, 2021

В начале июля глава государства заявил, что не примет результаты голосования, если оно не будет честным.

«Люди, которые утверждают, что электронная система безопасна и может быть проверена, — лжецы», — прокомментировал ультраправый президент, рейтинг одобрения которого достиг рекордно низких значений накануне выборов в 2022 году.

Нынешний способ голосования используется в Бразилии более 20 лет. Высшая избирательная комиссия (TSE), которая организует выборы, до настоящего момента не обнаружила серьезных нарушений.

Todo nosso apoio ao voto impresso auditável



Eu estive agora a pouco em São José dos Campos e estarei na Paulista também, junto com o povo, a favor da transparência e segurança no sistema eleitoral brasileiro.



Isso é democracia! ????????????#VotoimpressoAuditávelJá #Brasil #SJC pic.twitter.com/v4MlShvJ6u — Leticia Aguiar (@letsaguiar) August 1, 2021

Глава TSE потребовал у президента доказательств предполагаемых случаев мошенничества — однако обвинения, представленные Болсонару, были отклонены высшим избирательным органом. 30 июля в ходе выступления политик и вовсе подчеркнул, что не имеет никаких доказательств неэффективности нынешней системы.

Juristas apontam crime de responsabilidade do presidente, que acusou o sistema eleitoral de fraudulento sem apresentar provas. "Cadê as provas de fraude nas urnas? Ele mesmo disse: “não temos provas”", afirmou a presidenta do PT, @gleisi.



???? Leia mais: https://t.co/pSydgwIIyu pic.twitter.com/mBWGvANtE2 — PT Brasil (@ptbrasil) July 30, 2021

Глава государства заявил о нарушениях в ходе президентских выборов 2014 г., однако даже кандидат Аэсиу Невис, проигравший тогда Дилме Руссефф, отметил, что голосование было честным.

Global Look Press / Roberto Casimiro / Keystone Press Agency

Критики утверждают, что по примеру бывшего президента США Дональда Трампа Болсонару ставит под сомнение избирательный процесс, чтобы в будущем иметь возможность не признать свое поражение.

Бывший президент от Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает действующего бразильского лидера в опросах общественного мнения. Исследование Datafolha показало, что в симуляции первого тура Лула получил 46% голосов, в то время как Болсонару выбрали 26% респондентов. На втором этапе Лула одержал победу с 58% против 31% у Болсонару.