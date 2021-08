Сторонники Болсонару требуют изменить правила президентских выборов в 2022 году

Бразилиа, 2 августа. Сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на акции протеста в крупнейших городах страны с требованием изменить электронную систему голосования. Об этом сообщает агентство Reuters.

"A maior prova contra o atual sistema eleitoral é o comportamento do TSE contra o voto auditável", diz o deputado federal Filipe Barros, na manifestação em Londrina. pic.twitter.com/28Qxudmfnm

Жаир Болсонару все активнее настаивает на необходимости изменения нынешней системы на смешанную, в рамках которой электронные голоса будут распечатываться на бюллетенях для того, чтобы их можно было подсчитать. По его словам, электронные урны для голосования, которые используются в Бразилии, могут быть легко взломаны хакерами.

На текущей неделе в конгрессе примут решение об использовании бумажных бюллетеней, однако ожидается, что инициатива не наберет достаточного количества голосов.

В видео, которое показали демонстрантам в Бразилиа, Болсонару повторил прежние угрозы о срыве президентских выборов, если они не будут «справедливыми и демократическими».

Сторонники политика также провели акции в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро с целью поддержать его риторику.

Em Copacabana e em Niterói, milhares de pessoas se reuniram para pedir transparência no sistema eleitoral brasileiro. https://t.co/2p8cm4BZIi

В начале июля глава государства заявил, что не примет результаты голосования, если оно не будет честным.

Нынешний способ голосования используется в Бразилии более 20 лет. Высшая избирательная комиссия (TSE), которая организует выборы, до настоящего момента не обнаружила серьезных нарушений.

Todo nosso apoio ao voto impresso auditável Eu estive agora a pouco em São José dos Campos e estarei na Paulista também, junto com o povo, a favor da transparência e segurança no sistema eleitoral brasileiro. Isso é democracia! ???????????? #VotoimpressoAuditávelJá #Brasil #SJC pic.twitter.com/v4MlShvJ6u

Глава TSE потребовал у президента доказательств предполагаемых случаев мошенничества — однако обвинения, представленные Болсонару, были отклонены высшим избирательным органом. 30 июля в ходе выступления политик и вовсе подчеркнул, что не имеет никаких доказательств неэффективности нынешней системы.

Juristas apontam crime de responsabilidade do presidente, que acusou o sistema eleitoral de fraudulento sem apresentar provas. "Cadê as provas de fraude nas urnas? Ele mesmo disse: “não temos provas”", afirmou a presidenta do PT, @gleisi.



???? Leia mais: https://t.co/pSydgwIIyu pic.twitter.com/mBWGvANtE2