Сторонники Болсонару требуют изменить правила президентских выборов в 2022 году

Бразилиа, 2 августа. Сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на акции протеста в крупнейших городах страны с требованием изменить электронную систему голосования. Об этом сообщает агентство Reuters.
"A maior prova contra o atual sistema eleitoral é o comportamento do TSE contra o voto auditável", diz o deputado federal Filipe Barros, na manifestação em Londrina. pic.twitter.com/28Qxudmfnm— Brasil Sem Medo (@JornalBSM) August 1, 2021
Жаир Болсонару все активнее настаивает на необходимости изменения нынешней системы на смешанную, в рамках которой электронные голоса будут распечатываться на бюллетенях для того, чтобы их можно было подсчитать. По его словам, электронные урны для голосования, которые используются в Бразилии, могут быть легко взломаны хакерами.
На текущей неделе в конгрессе примут решение об использовании бумажных бюллетеней, однако ожидается, что инициатива не наберет достаточного количества голосов.
В видео, которое показали демонстрантам в Бразилиа, Болсонару повторил прежние угрозы о срыве президентских выборов, если они не будут «справедливыми и демократическими».
Сторонники политика также провели акции в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро с целью поддержать его риторику.
Em Copacabana e em Niterói, milhares de pessoas se reuniram para pedir transparência no sistema eleitoral brasileiro.https://t.co/2p8cm4BZIi— Brasil Sem Medo (@JornalBSM) August 1, 2021
В начале июля глава государства заявил, что не примет результаты голосования, если оно не будет честным.
«Люди, которые утверждают, что электронная система безопасна и может быть проверена, — лжецы», — прокомментировал ультраправый президент, рейтинг одобрения которого достиг рекордно низких значений накануне выборов в 2022 году.
Нынешний способ голосования используется в Бразилии более 20 лет. Высшая избирательная комиссия (TSE), которая организует выборы, до настоящего момента не обнаружила серьезных нарушений.
Todo nosso apoio ao voto impresso auditável— Leticia Aguiar (@letsaguiar) August 1, 2021
Eu estive agora a pouco em São José dos Campos e estarei na Paulista também, junto com o povo, a favor da transparência e segurança no sistema eleitoral brasileiro.
Isso é democracia! ????????????#VotoimpressoAuditávelJá #Brasil #SJC pic.twitter.com/v4MlShvJ6u
Глава TSE потребовал у президента доказательств предполагаемых случаев мошенничества — однако обвинения, представленные Болсонару, были отклонены высшим избирательным органом. 30 июля в ходе выступления политик и вовсе подчеркнул, что не имеет никаких доказательств неэффективности нынешней системы.
Juristas apontam crime de responsabilidade do presidente, que acusou o sistema eleitoral de fraudulento sem apresentar provas. "Cadê as provas de fraude nas urnas? Ele mesmo disse: “não temos provas”", afirmou a presidenta do PT, @gleisi.— PT Brasil (@ptbrasil) July 30, 2021
???? Leia mais: https://t.co/pSydgwIIyu pic.twitter.com/mBWGvANtE2
Глава государства заявил о нарушениях в ходе президентских выборов 2014 г., однако даже кандидат Аэсиу Невис, проигравший тогда Дилме Руссефф, отметил, что голосование было честным.
Критики утверждают, что по примеру бывшего президента США Дональда Трампа Болсонару ставит под сомнение избирательный процесс, чтобы в будущем иметь возможность не признать свое поражение.
Бывший президент от Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает действующего бразильского лидера в опросах общественного мнения. Исследование Datafolha показало, что в симуляции первого тура Лула получил 46% голосов, в то время как Болсонару выбрали 26% респондентов. На втором этапе Лула одержал победу с 58% против 31% у Болсонару.