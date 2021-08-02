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Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:52
Спорт
Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 2 августа. Российский гимнаст Денис Аблязин принес в копилку сборной 48-ю медаль. Атлет завоевал серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

По результатам двух прыжков россиянин набрал 14,783 балла, ровно столько же судьи присудили южнокорейскому атлету Чо Хван Шину. Однако золото ушло противнику из-за сложности прыжка. Бронзовую медаль завоевал армянский гимнаст Артур Давтян. Еще один россиянин Никита Нагорный занял пятую строчку.

Ранее стало известно о бронзовой медали гимнастки Ангелины Мельниковой. Спортсменка завоевала бронзу в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020. Для нее эта награда на Играх стала третьей.

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олимпиада серебро гимнастика аблязин
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