Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020

Токио, 2 августа. Российский гимнаст Денис Аблязин принес в копилку сборной 48-ю медаль. Атлет завоевал серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

По результатам двух прыжков россиянин набрал 14,783 балла, ровно столько же судьи присудили южнокорейскому атлету Чо Хван Шину. Однако золото ушло противнику из-за сложности прыжка. Бронзовую медаль завоевал армянский гимнаст Артур Давтян. Еще один россиянин Никита Нагорный занял пятую строчку.

Ранее стало известно о бронзовой медали гимнастки Ангелины Мельниковой. Спортсменка завоевала бронзу в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020. Для нее эта награда на Играх стала третьей.