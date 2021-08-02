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Грызлов призвал Киев к возврату переговоров по Донбассу в формате ТКГ

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:47
Политика
Грызлов призвал Киев к возврату переговоров по Донбассу в формате ТКГ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 августа. Ситуация в Донбассе может быть урегулирована в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но для этого требуется активное участие Украины в переговорах.

Украинскую сторону к возврату за стол переговоров призвал глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов. Именно на Киеве лежит вся полнота ответственности за конструктивное решение проблемы, подчеркнул экс-глава российского МВД.

Официальный Киев продолжает игнорировать "нормандский формат" и ТКГ как легитимные инструменты разрешения ситуации на юго-востоке Украины и завершения гражданской войны. Украинский спикер в контактной группе Алексей Арестович саботирует переговорный процесс, делая эпатажные заявления. Широкий резонанс вызвало его заявление о том, что русские — это украинцы.

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украина россия донбасс обсе грызлов ткг
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