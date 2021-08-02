США обвинили Китай в создании COVID-19, «забыв» о своей причастности к этому проекту

Очередной виток новостей и скандалов возник на днях вокруг возможного источника появления коронавируса. Так, представители Республиканской партии в Конгрессе США провели «расследование», по результатам которого они утверждают, что ковид был создан искусственно в уханьской лаборатории в Китае. Китайская сторона, естественно, опровергает эти выводы, указав на то, что коронавирус имеет сугубо естественное происхождение. Более того, ранее британские и китайские специалисты опубликовали научную статью, в которой говорится о том, что «по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 отличается высокой адаптивностью к человеческим популяциям». То есть развивался он в естественной среде, либо же, если речь идет о лабораторном создании этой культуры, то она должна была тестироваться намного раньше событий 2019 года. И непосредственно на людях.

Здесь стоит напомнить, почему все так прицепились к этой самой лаборатории в Ухане. И почему в своем докладе американцы несколько «не договаривают». Дело в том, что еще в 2015 году в журнале Nature вышла научная статья об успешном скрещивании коронавируса летучих мышей и вируса острого респираторного заболевания. То есть того самого SARS. Что характерно, в США с 2014 года действовал мораторий на работу с усилением вирусных культур. До того центром таких работ был Форт-Детрик. Но после моратория все эти работы были перенесены за рубеж. К слову, с 2017-го ограничения на данные изыскания в США снова сняты. Так что, какие еще проводятся там работы по усилению вирусных культур — даже думать не хочется.

Но, так или иначе, исследовательские программы по усилению коронавируса и скрещиванию его с SARS переезжают в Китай. В ту самую лабораторию в Ухане. Программу возглавила биолог Ши Чженли, которая ранее прямым текстом утверждала, что нашла «несколько потенциально смертельно опасных для человека коронавирусов у летучих мышей».

К самой уханьской лаборатории, к слову, тоже есть вопросы. Поскольку, как выяснилось, она просто не обладала необходимой степенью биологической защиты для работы с подобными культурами и по данным направлениям.

Чтобы было понятно: американские высокопоставленные чиновники от медицины и из структур, тесно сотрудничающих с Министерством обороны США после введения моратория на программы по «усилению вирусов», скидывают эти программы, в том числе в Китай. В лабораторию, не приспособленную для этих работ по уровню безопасности. При этом сами работы со стороны США курируются на уровне американского Национального института аллергий и инфекционных заболеваний (NAID) и его директора Энтони Фаучи. Который сейчас, на минуточку, является главным врачом-инфекционистом Штатов и параллельно осуществляет посредничество между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). И активно борется с коронавирусом.

Кстати, непосредственную работу над коронавирусными культурами в Ухане с американской стороны возглавил Питер Дасзак — биолог, вирусолог, глава Ecohealth Alliance Inc и просто очень интересный человек, который в итоге вошел в комиссию по расследованию причин появления коронавируса. Конфликт интересов, который мог возникнуть в данном случае, почему-то никого не смутил.

И вот теперь республиканцы говорят, что да, вирус появился в лаборатории в Ухане. Видимо, он там самозародился, как мыши в носках. А США тут ну совершенно не при делах.

Кстати, некоторые формулировки этого доклада нельзя охарактеризовать иначе как удивительные. Например, там говорится о том, что авторы документа «не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами», но тем не менее свою задачу они видят в том, чтобы «подготовить законодательный ответ на действия Китая». Ну, то есть это такое «хайли-лайкли», которое не снилось и британцам в истории с доказательствами отравления Скрипалей. Доказательств у нас нет, но вы все равно виноваты.

Что все это значит в сугубо политическом контексте? Ряд очень важных вещей. Во-первых, что в Штатах готовится очередной пакет санкций в адрес Китая. И, скорее всего, санкции эти будут рассматриваться и вступят в силу в ближайшее время. Коснутся они в первую очередь биологических исследований. И это будет очередной глобальный скандал с обменом нотами протеста и громкими заявлениями с обеих сторон конфликта.

Но что куда важнее, так это то, что США сейчас всеми силами пытаются сделать так, чтобы весь мир забыл про Форт-Детрик и про то, что начало исследований коронавирусных культур с целью их усиления началось именно там. И что лаборатория в Ухане работала в теснейшем сотрудничестве, если не под контролем структур США, сопряженных с национальной системой здравоохранения, а именно с американским Национальным институтом аллергий и инфекционных заболеваний и его главой, нынешним главным американским вирусологом — Энтони Фаучи.

Это действительно глобальный скандал. Но многочисленные, в том числе и американские расследования на эту тему были проигнорированы и списаны в разряд «дешевой конспирологии». А теперь, кажется, и вовсе будут вымараны из официальной американской истории. А «главным виновником» пандемии окажутся ученые из уханьской лаборатории и весь Китай вообще. Собственно, на наших глазах в данном случае происходит даже не фальсификация истории, а натуральная фальсификация настоящего. И это, прямо скажем, новое слово в глобальной информационной политике. Но, с другой стороны, чего еще ждать от США?