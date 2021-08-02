Анатолий Вассерман в беседе с ФАН поздравил с днем рождения блогера Дмитрия Пучкова

Писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков сегодня празднует свой 60-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляра поздравил журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник поделился впечатлениями от общения с писателем: они довольно часто встречаются, чтобы обсудить актуальные новости. Записи этих встреч публикуются на YouTube-канале блогера.

«Прежде всего это интересный собеседник. Причем именно собеседник. Он не берет интервью, а беседует с гостем по темам, интересным обоим. В рамках этих тем он сам говорит не менее интересно, чем приглашенный гость. Иной раз даже интереснее. Я сам три года на радиостанции «Комсомольская правда» вел программу «Беседка» («Беседка с Анатолием Вассерманом». — Прим. ФАН). Имея собственный опыт таких встреч, полагаю, что с Дмитрием Юрьевичем мне тоже очень интересно. Думаю, что другим его гостям тоже нравится с ним общаться», — сообщил телеведущий.

Анатолий Вассерман отметил, что ему трудно сказать, в чем же заключается секрет успеха Дмитрия Пучкова.

«Я сам себя не считаю именно блогером. Я все-таки в первую очередь публицист классического формата, работающий в разных СМИ. С другими блогерами общаюсь, скажем так, в быту, но не публично. И Дмитрия Юрьевича я воспринимаю не как блогера, а именно как собеседника в разговорах, интересных и для участников, и для зрителей», — сообщил собеседник ФАН.

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov CC BY-SA 3.0

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями юбиляра.

«Крепкого здоровья и долгого интереса аудитории ко всему, что он делает!», — заключил политический консультант.

Ранее режиссер Дмитрий Иосифов через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Табакова. По словам собеседника, артист готов вынести многое ради того, чтобы выполнить поставленную задачу.