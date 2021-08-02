Врач-диетолог Круглова объяснила, кому полезно вести пищевой дневник

Ведение дневника питания — хороший механизм влияния на пищевое поведение, считает практикующий врач-диетолог Наталья Круглова. Об этом эксперт заявила в разговоре с корреспондентом ФАН.

Наше привычное пищевое поведение — целая цепь соответствующих привычек, которые складывались годами, а многие, так вообще, идут прямиком из детства. Именно благодаря им мы не анализируем каждый прием пищи и принимаем решение о том, что съесть, довольно быстро и легко.

«Это хорошо, потому что высвобождает большое количество времени для нас — мы не должны каждый раз думать, что и сколько съесть, а ориентируемся на свои ощущения и идем какими-то привычными путями», — говорит специалист.

Однако такая схема хороша в норме, когда человек не страдает проблемами, связанными с питанием. В случае избыточного веса, ожирения или заболеваний эндокринной сферы, считает Круглова, приходится повышать внимание к пищевому поведению — тут-то нам и помогает дневник питания.

«Пищевой дневник может показать, где именно есть проблемы, например, недостаток калорий, каких-то веществ, продуктов. Или, наоборот, может указать, в какие приемы пищи есть переедание, и помочь установить связь, понять, почему это происходит. Поэтому пищевой дневник — это однозначно работающая техника и инструмент», — заключает диетолог.

freepik.com / Racool_studio

А вот от привычки есть за телевизором или компьютером следует отказаться вообще любому. Из-за таких явных отвлекающих факторов вы попросту пропустите сигнал организма о насыщении, поэтому рискуете переесть.

«Конечно, это не очень хорошая ситуация, потому что когда человек ест в сопровождении каких-то отвлекающих факторов, то хуже чувствует процесс насыщения и сытость. Еда — это самостоятельное занятие, поэтому желательно его проводить без каких-либо отвлекающих факторов», — резюмирует Наталья Круглова.

Ранее эксперт развеяла популярный миф о пользе сока для здоровья детей. Несмотря на калорийность и содержание углеводов, вкусный напиток не заменит полноценный прием пищи, а вот голод после него наступит быстрее.