Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 15:10
15:07
Общество
Успехи россиян в Токио, День ВДВ — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
15:07
Происшествия
Лайнер American Airlines готовится к жесткой посадке в Тель-Авиве
15:02
Экономика
Россиянам объяснили детали получения «школьных» пособий
15:01
Общество
Клименко предрек рост новых сервисов знакомств вместо Tinder
15:00
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании школьницы волгоградца заключили в СИЗО
15:00
США
Америке не стыдно: Байден не будет извиняться перед японцами за Хиросиму и Нагасаки
15:00
ФАН-ТВ
В чистейшем озере России обнаружили подводную свалку
14:58
Общество
Эксперт Москаленко пояснила, как Британия использует вопрос Крыма для возрождения империи
14:58
ЦАР
«Нам нужна Россия»: жители ЦАР поблагодарили отечественных инструкторов за помощь
14:58
Общество
Тигры в одном из зоопарков Приморья спасаются от жары в бассейне, ФАН публикует видео
Все новости

Врач-диетолог Круглова объяснила, кому полезно вести пищевой дневник
Общество
Врач-диетолог Круглова объяснила, кому полезно вести пищевой дневник
pixabay.com  / 

Ведение дневника питания — хороший механизм влияния на пищевое поведение, считает практикующий врач-диетолог Наталья Круглова. Об этом эксперт заявила в разговоре с корреспондентом ФАН.

Наше привычное пищевое поведение — целая цепь соответствующих привычек, которые складывались годами, а многие, так вообще, идут прямиком из детства. Именно благодаря им мы не анализируем каждый прием пищи и принимаем решение о том, что съесть, довольно быстро и легко.  

«Это хорошо, потому что высвобождает большое количество времени для нас — мы не должны каждый раз думать, что и сколько съесть, а ориентируемся на свои ощущения и идем какими-то привычными путями», — говорит специалист.

Однако такая схема хороша в норме, когда человек не страдает проблемами, связанными с питанием. В случае избыточного веса, ожирения или заболеваний эндокринной сферы, считает Круглова, приходится повышать внимание к пищевому поведению — тут-то нам и помогает дневник питания.

«Пищевой дневник может показать, где именно есть проблемы, например, недостаток калорий, каких-то веществ, продуктов. Или, наоборот, может указать, в какие приемы пищи есть переедание, и помочь установить связь, понять, почему это происходит. Поэтому пищевой дневник — это однозначно работающая техника и инструмент», — заключает диетолог.

Врач-диетолог Круглова объяснила, кому полезно вести пищевой дневник
freepik.com  / Racool_studio

А вот от привычки есть за телевизором или компьютером следует отказаться вообще любому. Из-за таких явных отвлекающих факторов вы попросту пропустите сигнал организма о насыщении, поэтому рискуете переесть.

«Конечно, это не очень хорошая ситуация, потому что когда человек ест в сопровождении каких-то отвлекающих факторов, то хуже чувствует процесс насыщения и сытость. Еда — это самостоятельное занятие, поэтому желательно его проводить без каких-либо отвлекающих факторов», — резюмирует Наталья Круглова.

Ранее эксперт развеяла популярный миф о пользе сока для здоровья детей. Несмотря на калорийность и содержание углеводов, вкусный напиток не заменит полноценный прием пищи, а вот голод после него наступит быстрее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач-диетолог Круглова объяснила, кому полезно вести пищевой дневник
здоровье диетолог правильное питание круглова дневник питания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru