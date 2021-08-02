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Экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:40
Политика
Экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 2 августа. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет бессмысленным, так как глава Белого дома Джо Байден ничего не решает, заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

Байден не способен сам решать, что ему говорить во время пресс-конференций, а потому приезд Зеленского в Вашингтон ничего не даст, убежден Табах.

«Зеленский может хоть морду Байдену набить, но что он привезет со встречи? Что «Северный поток — 2» закроют, повысят военную помощь Украины или санкции против России введут?» — иронично говорит эксперт.

Нет никакой разницы в том, как именно Зеленский будет говорить с Байденом. Все дело в том, что украинский лидер едет в Вашингтон, когда сессий конгресса не будет, поэтому с конгрессменами переговоров у Киева не состоится, говорит Гарри Табах. В США все в курсе, что Байден вообще ничего не понимает, так как он «болен, не воспринимает информацию и не понимает ее», уверен эксперт.

Экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США
flickr.com  / Gage Skidmore

«Понимаете, когда начинаются анекдоты про политика, как про Брежнева, то все — этот человек — политическим импотент», — заявил бывший представитель НАТО.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку полномочий Байдена на отказ от санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, пишет НСН.

Как считает политолог Кирилл Молчанов, Украина может столкнуться с новой волной протестов из-за «формулы Штайнмайера». По словам эксперта, она может начаться осенью.

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украина сша зеленский байден
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