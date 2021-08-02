Актер «Ленфильма» Анатолий Рудаков умер от коронавируса

Санкт-Петербург, 2 августа. Актер «Ленфильма» Анатолий Рудаков скончался от коронавируса в 71 год. Об этом сообщила его коллега по киностудии Ирина Тарасова.

Смерть актера наступила 1 августа. Рудаков был не только игровым артистом, но кинопродюсером. Снимался в российском детективном сериале «Агент национальной безопасности».

Рудаков не смог отпраздновать 71-й день рождения, поскольку в этот день (24 июня) уже лежал в больнице. По словам Тарасовой, она поздравляла актера с праздником и не знала, что тот боролся за жизнь.

Анатолий Рудаков обладал яркой и запоминающейся внешностью. Артист пользовался популярностью у режиссеров и снялся более, чем в сотне фильмов.

Худрук и основатель театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган ранее скончался на 76-м году жизни. Балетмейстер перенес два инсульта, последний из которых оказался смертельным.