Тарасов рассказал, как назовет сына от Костенко

Москва, 2 августа. Известный российский футболист Дмитрий Тарасов готовится стать отцом в четвертый раз. Своим подписчикам спортсмен раскрыл имя своего первого сына от модели Анастасии Костенко.

Третья супруга нападающего «Велеса» ждет от него третьего ребенка. Для самого Тарасова ребенок станет четвертым, поскольку он также воспитывает дочь Ангелину от модели Оксаны Пономаренко. Долгое время родители скрывали новость о скором появлении третьего ребенка.

В Stories Instagram Дмитрий Тарасов поиграл с подписчиками в «Вопрос-ответ». Один из фолловеров поинтересовался, как родители планируют назвать своего первого сына.

«Анастасия Костенко хочет Артур», — сообщил футболист своим фолловерам.

В настоящий момент Анастасия Костенко находится на 25-й неделе беременности. В своих соцсетях она регулярно сообщает подробности своего самочувствия и публично отмечает дни в календаре до встречи с мальчиком.

Поклонникам спортсмен также рассказал о новой ответственности, которая появилась у него с момента зачатия еще одного ребенка. Тарасов считает, что детей надо защищать не просто от плохих людей, а от тех, кто не умеет любить, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее поклонники спортсмена назвали его «отцом года». Тарасов рассказал, что почти все лето с ним живет его старшая дочь Ангелина. По словам футболиста, девочка не планирует возвращаться домой к маме, поскольку чувствует себя комфортно с новой семьей родителя.