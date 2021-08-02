Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 13:44
13:41
Спорт
Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020
13:40
Политика
Грызлов призвал Киев к возврату переговоров по Донбассу в формате ТКГ
13:34
Происшествия
Обвинение против замгендиректора ОАО «Томское пиво» направили в суд
13:33
Политика
Дзермант заявил о спланированном скандале с белорусской бегуньей Тимановской в Токио
13:31
Происшествия
Суд в Москве приговорил к колонии блогера за розыгрыш с приступом COVID-19
13:31
Спорт
Росгвардейцы принесли треть олимпийских медалей в копилку ОКР
13:30
Видео
Пашинян назначен премьер-министром Армении. События дня
13:29
Общество
Журфак МГУ предложил учредить стипендию имени Ясена Засурского
13:29
Энциклопедия ФАН
Красный свет ― дороги нет: 5 августа отмечаем Всемирный день светофора
13:25
Экономика
«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал
Все новости

Тарасов рассказал, как назовет сына от Костенко

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:19
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, как назовет сына от Костенко
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 2 августа. Известный российский футболист Дмитрий Тарасов готовится стать отцом в четвертый раз. Своим подписчикам спортсмен раскрыл имя своего первого сына от модели Анастасии Костенко.

Третья супруга нападающего «Велеса» ждет от него третьего ребенка. Для самого Тарасова ребенок станет четвертым, поскольку он также воспитывает дочь Ангелину от модели Оксаны Пономаренко. Долгое время родители скрывали новость о скором появлении третьего ребенка.

В Stories Instagram Дмитрий Тарасов поиграл с подписчиками в «Вопрос-ответ». Один из фолловеров поинтересовался, как родители планируют назвать своего первого сына.

«Анастасия Костенко хочет Артур», — сообщил футболист своим фолловерам.

В настоящий момент Анастасия Костенко находится на 25-й неделе беременности. В своих соцсетях она регулярно сообщает подробности своего самочувствия и публично отмечает дни в календаре до встречи с мальчиком.

Поклонникам спортсмен также рассказал о новой ответственности, которая появилась у него с момента зачатия еще одного ребенка. Тарасов считает, что детей надо защищать не просто от плохих людей, а от тех, кто не умеет любить, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее поклонники спортсмена назвали его «отцом года». Тарасов рассказал, что почти все лето с ним живет его старшая дочь Ангелина. По словам футболиста, девочка не планирует возвращаться домой к маме, поскольку чувствует себя комфортно с новой семьей родителя.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Тарасов рассказал, как назовет сына от Костенко
дети костенко семья тарасов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru