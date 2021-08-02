Три человека пострадали в массовом ДТП у парка Победы в Москве

Москва, 2 августа. Сразу пять автомобилей стали участниками дорожного происшествия около парка Победы на западе российской столицы.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате аварии различные травмы получили три человека. Инцидент стал причиной полной остановки движения на двух полосах. Также известно, что среди участников аварии есть и грузовик, он перевернулся. По предварительным данным, произошел разлив топлива.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее Deita сообщало о ДТП с семью пострадавшими в Приморье, виновником которого стал турист из Хабаровска.