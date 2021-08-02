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Льготные тарифы РЖД позволят семьям с детьми сэкономить до 40% на билетах

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:16
Экономика
Льготные тарифы РЖД позволят семьям с детьми сэкономить до 40% на билетах
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 2 августа. Открылась продажа льготных билетов Российских железных дорог (РЖД) на семейные поездки в купе поездов дальнего следования.

Работа программы будет распространяться на купе поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по территории России. Для действия акции необходимо, чтобы с ребенком ехал хотя бы один из родителей или законный опекун.

«В среднем, цена билета в купе по льготному тарифу будет снижена примерно на 40 процентов», — говорится на сайте пресс-службы компании.

Сообщается, что воспользоваться программой можно будет и для самостоятельных путешествий, и для туристических поездок с организованными группами.

РЖД ранее вводила скидки для промышленников. Были анонсированы выгодные условия для грузоперевозок серы и синтетического каучука.

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