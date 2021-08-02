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Экономика
«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал
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«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:26
Экономика
«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 2 августа. Российский энергетический холдинг «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей Украины.

Речь идет о предложении на четвертый квартал 2021 года. О том, что компания не стала осуществлять бронирование дополнительных мощностей ГТС, стало известно по итогам аукциона.

Также холдинг не захотел воспользоваться дополнительным ресурсом газопровода «Ямал-Европа» через Польшу, как выяснилось из публикации агентства «Прайм». Транснациональный экспортный трубопровод соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с европейскими потребителями и в том числе проходит по территории РФ, Белоруссии и ФРГ.

Кроме того, «Газпром» урезал объемы закачки газа в крупные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

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