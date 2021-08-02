Журналист Азаренок выступил с критикой визита Тихановской в США

Минск, 2 августа. Белорусский телеведущий Григорий Азаренок жестко высказался об экс-кандидате в президенты страны Светлане Тихановской.

В эфире белорусского канала СТВ журналист обрушился с критикой и оскорблениями на Тихановскую за ее визит в США, переговоры с президентом Джо Байденом и желание добиться санкций против республики и своих сограждан. Азаренок вспомнил, что наблюдал за карьерой Тихановской еще до того, как в Белоруссии начались незаконные протесты.

«И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей у нее отнимали!» — эмоционально заявил журналист.

Кроме того, Азаренок назвал Тихановскую «жалким чучелом».

Ранее Тихановская после визита в США выразила надежду на «самые сильные» санкции против Белоруссии. Она отметила, что таким образом Вашингтон «закроет лакуны», оставшиеся после санкций Евросоюза, передает НСН. Также в своем обращении она заявила, что все белорусы «являются одной семьей» вне зависимости от того, где они проживают. Тихановская выразила слова благодарности белорусской диаспоре в Лос-Анджелесе и пообещала продолжить свою «борьбу».