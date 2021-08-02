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В Иерусалиме возобновились протесты, связанные с выселением палестинских семей
Ближний Восток
В Иерусалиме возобновились протесты, связанные с выселением палестинских семей
Global Look Press  /  Abdulnasser Alseddik/Keystone Press Agency

Иерусалим, 2 августа. В иерусалимском районе Шейх Джаррах возобновились палестинские протесты, связанные с майским делом о выселении четырех арабских семей.

В начале года окружной суд Иерусалима постановил, что дома принадлежат еврейским семьям, сославшись на их покупку до создания Израиля. Еврейские истцы утверждали, что их предки потеряли земли во время войны 1948 года.

Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Соответствующие подтверждающие документы предоставила сама Иордания. В течение дня 2 августа судебный орган должен решить, рассматривать ли апелляцию арабских семей.

В настоящий момент здания заняты израильскими поселенцами. На въездах в район установлены КПП, на которых полиция проверяет личности въезжающих и адрес их прописки. Всего здесь проживают свыше 70 арабских семей.

Данное дело привело к вспышке насилия в Шейх Джарре в начале мая. Протесты переросли в столкновения с полицией, кульминацией чего стал штурм мечети Аль-Акса на Храмовой горе, при котором пострадали более 200 человек.

Эти события были использованы палестинским движением ХАМАС, которое решилось на военное обострение с Израилем. Дело в том, что в конце апреля президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил об отмене президентских и парламентских выборов в автономии под предлогом того, что Израиль запрещает участвовать в них арабам, проживающим на его территории. Фактическая же причина данного поступка могла заключаться в том, что конкурирующий радикальный ХАМАС имел все шансы одержать победу в ходе избирательной компании и прийти к власти в Палестине демократическим путем.

Лишившаяся почти гарантированной победы организация предприняла попытку повышения своего авторитета среди палестинцев и арабского мира в целом, осудив Израиль за подавление выступлений в Иерусалиме и объявив операцию «Иерусалимский меч» с целью освобождения города.

С 10 по 21 мая ХАМАС и Израиль обменивались ракетно-артиллерийскими и воздушными ударами, в результате чего погибли около 250 жителей Газы и получили ранения почти две тысячи. В то же время были убиты 12 израильтян при 350 раненых. Наземная операция ни одной из сторон не проводилась.

Власти автономии, в свою очередь, остались нейтральны: поддержать ХАМАС они не желали и не могли, а выступить против него означало бы настроить против себя весь арабский мир.

Радикальное движение из Газы, в свою очередь, добилось желаемого: израильское руководство при посредничестве Египта вело переговоры именно с ним, тем самым фактически признав его ведущую роль в палестинском вопросе. Также вырос авторитет ХАМАС среди палестинских и израильских арабов.

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