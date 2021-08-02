В Киргизии задержан экс-президент Акаев, находившийся в розыске

Бишкек, 2 августа. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности.

Известно, что Акаева доставили в Бишкек и передали межведомственной следственной группе.

Акаев возглавлял республику с 1990 по 2005 год, а затем покинул страну. После этого его и еще нескольких высокопоставленных экс-чиновников решили привлечь к уголовной ответственности по факту коррупции. В целях незаконного получения материальных и других благ Акаев и его команда заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения «Кумтор», сообщили в ГКНБ.

Речь идет о заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, а также внесении в него изменений в 1994 году. В 2003 году при Акаеве состоялась реструктуризация генерального соглашения с компанией «Камеко».