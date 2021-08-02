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ЦБ РФ обновил официальные курсы иностранных валют

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:17
Экономика
ЦБ РФ обновил официальные курсы иностранных валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 августа. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник.

Так, курс доллара США потерял 0,1232 рубля. Стоимость американской нацвалюты на 3 августа достигла отметки в 73,0156 рубля.

Европейская валюта также уменьшилась в цене. По данным Банка России, курс евро упал на 0,2196 рубля, добравшись до отметки в 86,7717 рубля.

Утром в понедельник биржевые курсы американской и европейской валют увеличились. По информации Московской биржи, курс доллара США составлял 73,21 рубля, курс евро — 86,9 рубля.

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