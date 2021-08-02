Политолог Маркелов вступился за атлетку Тимановскую перед белорусскими чиновниками

Москва, 2 августа. Белорусские спортивные чиновники продемонстрировали некомпетентность и неумение договариваться с людьми в инциденте с бегуньей Кристиной Тимановской.

Мнением об инциденте с белорусской легкоатлеткой поделился политолог Сергей Маркелов с редакцией портала «Слово и Дело». Маркелов уверен, что с Тимановской вполне можно было договориться, а не рубить сплеча и высылать ее с Олимпиады в Токио. Поводом для отстранения атлетки стала публикация в социальной сети Instagram, где Тимановская рассказала, как ее заставляют бежать эстафету 4х400 из-за сложностей с допинг-пробами белорусской сборной. Чиновники поспешили объявить Тимановскую эмоционально нестабильной и потребовали ее высылки в Белоруссию.

«Чиновники, видимо, подумали, что раз случилась ситуация по пробам, значит она сможет пробежать вместо других спортсменок. Надо было по-человечески спросить и договориться», — вступился политолог за спортсменку.

Текущая Олимпиада — один из способов Белоруссии громко заявить о себе на международной арене, напомнил Маркелов. По этой причине невероятно важно в таких непростых ситуациях проявлять умение договариваться с людьми. Как подчеркнул политолог, белорусские чиновники попытались решить проблемы как можно скорее в ущерб эффективности, что в итоге обернулось непрофильной нагрузкой на простого спортсмена.

Депутат белорусского парламента Виталий Уткин, комментируя скандал, назвал Кристину Тимановскую «предательницей». Сама легкоатлетка на родину возвращаться не намерена и запросила политическое убежище в ЕС. Власти Чехии заявили, что готовы принять спортсменку, пишет НСН.