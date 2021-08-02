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Роскосмос может создать на новой орбитальной станции модуль для туристов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:18
Наука
Роскосмос может создать на новой орбитальной станции модуль для туристов
vk.com  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 2 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами.

Однако госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами для туристов, а предоставит эту возможность частным компаниям, отметил Рогозин во время своего выступления на Научно-техническом совете Роскосмоса.

«Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения», — уточнил он.

Роскосмос будет развивать направление космического туризма в области орбитальной пилотируемой программы. Например, в планах корпорации есть запуск молодых ученых, которые могли бы сами проводить эксперименты на Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что космонавты российского сегмента МКС приступили к разгрузке лабораторного модуля «Наука». Благодаря новому отсеку специалисты получили рабочие места для проведения экспериментов, системы регенерации воды и воздуха, а также комнату для третьего члена экипажа.

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космос роскосмос туризм
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