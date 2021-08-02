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В Лабинске молодые люди жестоко зарезали двух местных жителей

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:11
Происшествия
В Лабинске молодые люди жестоко зарезали двух местных жителей
pixabay.com

Краснодар, 2 августа. Суд Краснодара вынесет решение по делу двоих жителей Лабинска, которые обвиняются в убийстве знакомых.

Как сообщает источник Федерального агентства в правоохранительных органах, речь идет о 18–19-летних молодых людях, который осенью прошлого года жестоко расправились с 43-летним мужчиной из-за раннего конфликта.

Как утверждает следствие, все произошло 3 сентября 2020 года. Тогда еще 17-летний обвиняемый вместе со знакомым приехали к дому на Виноградной улице в городе Лабинске, чтобы достать спиртное. Зайдя в дом, фигуранты увидели там мужчину, с которым ранее у одного из них был конфликт. В итоге молодые люди начали избивать его, нанеся более 20 ударов руками и ногами по голове. Пострадавший попытался убежать, однако злоумышленник догнал его и несколько раз ударил ножом в область груди и живота, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кубани.

После этого подельники договорились расправиться и с 52-летним мужчиной, оставшимся дома. Они нанесли ему множественные ножевые ранения, отчего тот скончался. Выйдя на улицу, фигуранты дела обнаружили, что 43-летний обидчик еще жив. В итоге они добили и его.

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убийство алтайский край лабинск
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