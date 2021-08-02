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Президент журфака МГУ Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:18
Общество
Президент журфака МГУ Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище
pixabay.com  /  carolynabooth

Москва, 2 августа. Президента факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище.

Прощание состоится 4 августа во дворе журфака МГУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе факультета журналистики московского университета.

Отпевание пройдет в среду в храме Святой Мученицы Татианы в кругу членов семьи и близких. В 12:30 начнется церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Засурского.

«Церемония будет открытой», — добавили в пресс-службе.

Президент журфака МГУ скончался на 92-м году жизни. За свою долгую службу Засурский удостоился множества наград и званий, в том числе «Заслуженный профессор Московского университета».

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