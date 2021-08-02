Россия стала лидером по объемам поставок говядины в Китай

Москва, 2 августа. Российская Федерация стала первой страной-экспортером говядины на рынок Китайской Народной Республики.

По объемам экспорта красного мяса в КНР Россия обогнала Бразилию, Аргентину и Австралию. Об этом пишет издание «Правда.Ру», ссылаясь на сообщение Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

«Китай закупил в первом квартале 2021 года около 3,7 тыс. тонн российской говядины, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года», — заявили аналитики.

На сегодняшний день более 55% всего отечественного экспорта мяса КРС приходится на Поднебесную. Рост объемов поставок эксперты банка объясняют «эффектом низкой базы и конкурентоспособной цены».

Выпуск мясной продукции на предприятиях Москвы увеличился более чем на 70%. Речь идет о данных за 2020 год, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.